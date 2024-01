“Ora anche Fano avrà il suo Alberghiero”

Fano, 10 gennaio 2024 – Lavori in corso all’istituto Don Orione dove dal prossimo anno scolastico sarà attivo anche un nuovo corso di studi Alberghiero. Un percorso di professionalizzazione in "Operatore della ristorazione" che oltre alla qualifica triennale e al diploma finale, fornirà competenze in enogastronomia e cucina agli studenti che lo intraprenderanno. "Siamo partiti con i lavori e un primo investimento di 50mila euro, per allestire i laboratori di cucina fornendoli di tutte le attrezzature necessarie - spiega Roberto Giorgi, il direttore delle scuole Don Orione che si trovano all’interno dell’Opera Don Gentili -. Al momento non abbiamo idea di quante classi riusciremo a formare, perché le iscrizioni online partiranno solo il prossimo 18 gennaio. Ad ogni modo al momento il riscontro è molto positivo perché sia a FanOrienta che nei nostro Open Day, l’interesse è stato altissimo".

Oltre alle materie tradizionali (italiano, inglese, storia, matematica e fisica, diritto ed economia, scienze integrate e motorie…) il piano di studi prevede l’orientamento e la sicurezza sul lavoro, le tecnologie informatiche della ristorazione, la scienza degli alimenti, management della ristorazione, laboratori e stage. "Il nuovo indirizzo scolastico Alberghiero del Don Orione è stato autorizzato dalle competenti autorità - annuncia Giorgi -. Oltre a darci l’autorizzazione, la Regione Marche ha anche finanziato il nostro progetto con un fondo di circa 273mila euro. Così siamo partiti con la ristrutturazione dell’aspetto logistico".

Erano quattro anni che la direzione generale del Don Orione stava pensando di potenziare la sua offerta formativa unendo alla parte più industriale (settori elettrico, elettronico e meccanico) un’offerta formativa del settore secondario. "Volevamo aprirci ai Servizi e anche a un target che potesse interessare anche alle ragazze - prosegue Giorgi - visto che al momento nel Professionale sono 2 su 207 iscritti e al Tecnico una decina su 144. Abbiamo pensato all’Alberghiero perché offre al nostro territorio professionalità spendibili e ricercate, ma anche perché la nostra opera religiosa è vocata anche a questo".

All’interno della comunità religiosa, i Padri offrono infatti servizi legati all’assistenza (comunità ragazze madri) ma gestisce anche l’ospitalità nella palazzina centrale che offre la possibilità di pernottare a basso costo. "Un tempo c’era anche la cucina, ora dismessa. Quello spazio lo utilizzeremo per fare i laboratori della scuola. L’attrezzatura la stiamo sostituendo. Entro settembre sarà tutto rinnovato. Il resto dipenderà dalle iscrizioni". Ricordando i prossimi open day (13, 20 e 27 gennaio) Roberto Giorgi si mostra fiducioso anche sull’occupazione dei futuri diplomati: "Questo nuovo indirizzo corrisponde all’economia del territorio - conclude il direttore -. Il nostro è vocato al turismo, all’accoglienza. L’Alberghiero più vicino è a Pesaro, per cui non creiamo competizioni. Anche perché noi iniziamo con un solo indirizzo e non abbiamo tutti quelli del Santa Marta".