Nuovo blitz al Vittoria Colonna. Controlli anche in villa ai Passeggi

Dopo la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica di martedì scorso in Prefettura, ieri mattina, all’alba, nuovo blitz delle forze dell’ordine all’ex Vittoria Colonna. Erano le 5.30 quando gli agenti del commissariato di Fano, supportati dalla polizia locale, hanno fatto irruzione negli ambienti dell’edificio, nuovamente violati, non trovando però niente e nessuno. Così, in tutta sicurezza, si è potuto poi svolgere il primo sopralluogo della Vigilar - commissionato dalla nuova proprietà dell’ex colonia Enam, ovvero la società per azioni Investimenti Immobiliari Italiani Sgr (Invinit) - per individuare i punti più idonei all’installazione del sistema di videosorveglianza concordato da tutti i soggetti coinvolti nell’incontro col prefetto Emanuela Saveria Greco: con telecamere sia interne che esterne, in modo da monitorare tutta la struttura.

"C’erano state segnalate nuove occupazioni abusive - riferisce il sindaco Luca Serfilippi - ma non abbiamo trovato nessuno. Io stesso sono entrato oggi (ieri, ndr) all’ex Vittoria Colonna, per sincerarmi della situazione. Abbiamo trovato solo tre nuovi varchi, aperti nelle porte e nelle finestre che in precedenza erano state sigillate con una muratura, picconata e poi riaperta. Presto verranno sigillati anche con delle lamiere".

Un’ora dopo, altra incursione congiunta di polizia di Stato e polizia locale, alla ricerca di occupanti abusivi di immobili abbandonati, tutti costantemente sorvegliati in città. Una residente di via Pierpaoli, infatti, nei giorni scorsi aveva notato e segnalato strani movimenti all’interno del giardino di una villa disabitata che fa angolo con via Risorgimento, davanti al Don Orione. Ma qui, nonostante i segni di vari tentativi, nessuno è riuscito ad aprirsi un varco verso l’interno della villa, di proprietà di due fratelli fanesi che evidentemente l’hanno ben sigillata. Nella tarda mattinata, infine, gli agenti del commissariato di Fano erano in centro storico con un cane antidroga al Pincio e in piazza Amiani.

ti. pe.