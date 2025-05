Nuovo Cda per Marchevita. In trecento all’assemblea

Nuovo Cda per ‘MarcheVita’ Ets, la prima esperienza di mutuo soccorso di matrice bancaria della provincia, fondata nel 2010 col nome di ‘SuasaVita’ su iniziativa della Banca Suasa di Credito Cooperativo di Mondavio e che ha assunto l’attuale denominazione nel 2019 quando Banca Suasa è diventata Banco Marchigiano per effetto della fusione con la Bcc di Civitanova. La nuova compagine dirigente è stata eletta nel corso dell’assemblea tenutasi al ristorante Montecucco, dove, dopo i lavori, a cui hanno partecipato oltre 300 associati, si è svolto anche un momento conviviale. Priva di fini di lucro, ‘MarcheVita’, che ha la sede a Mondavio, garantisce ai suoi aderenti (che possono essere i soci o anche i semplici clienti del Banco Marchigiano), attualmente circa 1.350, cresciuti nell’ultimo anno di quasi il 30%, di beneficiare di attività sanitarie, di assistenza alla famiglia, ricreative e formative. Molto importanti gli screening gratuiti, i rimborsi per le visite specialistiche e gli esami strumentali. Nel ruolo di presidente è stato confermato Patrizio Frati. Questi gli altri membri del Cda: Gabriele Di Simone e Claudio Marcantognini (vicepresidenti); Camilla Berardi, Michele Ciaramicoli, Luigi Fucili, Gerlando Davide Schembri, Massimo Sinicato e Simone Stefanini (consiglieri). Nel comitato dei sindaci Luana Berti (presidente); Walter Fiorelli e Mario Pelonghini (sindaci effettivi); e Francesco Miluccio e Maura Silvestrini (sindaci supplenti).