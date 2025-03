Nuovo centro commerciale a Rosciano, cantiere in partenza

Partirà a breve il cantiere per la realizzazione del comparto commerciale e parcheggio di scambio all’inizio di via Flaminia, quello per intenderci che parte dalla nuova rotonda realizzata tra via Monfalcone, via Flaminia e la nuova via Valeria Moriconi che conduce al Codma. "Si tratta – come spiega il progettista, l’architetto Remigio Bursi – di un centro commerciale e di servizi del terziario che è baricentrico alle frazioni di Rosciano e Centinarola che potranno così usufruire di attività di vicinato. La particolarità più interessante nella salvaguardia del contesto ambientale è che il costruito rappresenta meno del 50% dell’area che avrà così parcheggi e verde pubblico in quanto una parte verrà ceduta direttamente al Comune".

Infatti nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione tra il Comune e la società "Zeus" di Fano per la cessione del terreno sul quale verrà realizzato un parco attrezzato a giardino, baricentrico a tutto l’insediamento e dotato anche di un pergolato di collegamento fra i fabbricati e un parcheggio scambiatore. Pur essendo ad una distanza di 30 metri dalla sede stradale della vecchia consolare Flaminia, la storica via di comunicazione romana, si è stabilito che una impresa archeologica farà dei sondaggi in accordo con la Soprintendenza preventivamente l’inizio dei lavori in modo da escludere la presenza di reperti antichi.

Il progetto, redatto dallo Studio Bursi in collaborazione con lo Studio di Ingegneria Ansuini-Tombari, prevede la realizzazione di due aree commerciali da circa 2mila metri quadrati ciascuna, una delle quali già attribuita alla grande distribuzione con il marchio MD, inframezzate da un centro direzionale di circa mille metri quadrati, composto da una palazzina uffici di quattro piani concepita utilizzando tecnologie energetiche di ultima generazione. "Un elemento distintivo del comparto – ci tiene a sottolineare l’architetto Remigio Bursi – è dato dal fatto che i fabbricati sono caratterizzati da una elevata composizione architettonica qualitativa, tanto che le ditte interessate all’investimento (come ad esempio il supermercato MD) sono state disponibili a rinunciare ad alcuni loro standard commerciali identificativi del loro brand armonizzandosi così con l’edificio direzionale". L’investimento è consistente – si parla di una decina di milioni di euro – per un centro di prossimità al quartiere di Centinarola e alla già prevista futura lottizzazione di Rosciano.

s.c.