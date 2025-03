Nuovo Centro commerciale. Ira della Lupus

Anche l’associazione ambientalista Lupus in Fabula si domanda a chi e a cosa serva il nuovo centro commerciale previsto dal Prg lungo via Moriconi alle porte di Rosciano, aggiungendo che "sicuramente serve ai proprietari dell’area che ne vedono decuplicato il valore, e all’impresa edile che venderà le superfici ad uso commerciale e direzionale per 4850 metri quadrati di superficie utile lorda (con un indice di edificabilità dello 0,25 mq/mq)". La Lupus segnala inoltre che a proposito di "salvaguardia del contesto ambientale sbandierata dal progettista, tutta la superficie sarà coperta da parcheggi e palazzine, e ben 20 alberi saranno abbattuti per cui si segue solo una logica speculativa, senza considerare il superamento del limite di consumo di suolo e di perdita di biodiversità".

"Ancora un altro pezzo di terreno agricolo – prosegue l’associazione – viene trasformato in maniera irreversibile per l’interesse di pochi. Ma chi ha votato la variante si sarà almeno chiesto che fine faranno gli altri esercizi commerciali di vicinato esistenti?" L’associazione parla anche di abbattimento di un casolare agricolo antico e di 20 alberi per realizzarvi negozi e uffici, ma nel progetto si parla di demolizione e ricostruzione di un fabbricato senza alcun vincolo, destinato a servizi di accoglienza. La Lupus, con una osservazione (poi bocciata) al Prg aveva chiesto il mantenimento della destinazione agricola. "E’ cambiata la giunta, ma la scelta è confermata. La miopia politica è una malattia contagiosa".