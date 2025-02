Nuovo defibrillatore a Cerasa. Cerimonia di inaugurazione

Ci sono gesti e azioni importanti di attenzione, che meritano di essere rimarcati. Tra questi figura senza dubbio quella messa in campo dall’associazione ‘Area Servizi’, dal canale di informazione locale ‘Cerasanews24’ e dalla ‘Locanda la Cerasa’ che hanno organizzato per stamattina alle 10, in piazza a Cerasa, la cerimonia di inaugurazione di un nuovo defibrillatore a uso pubblico. L’iniziativa, partita da una proposta lanciata dal canale ‘Cerasanews24’, ha subito trovato pieno appoggio da parte della ‘Locanda la Cerasa’ nella persona del suo titolare Gianmarco Doka, che con grande generosità si è fatta carico della gran parte dell’impegno economico per l’acquisto del defibrillatore; la cui restante parte è stata coperta con le libere donazioni dei cittadini sensibili alla tematica. "Si è deciso di dotare la piazza di Cerasa di un defibrillatore visto che è il luogo più frequentato del paese – evidenziano gli organizzatori -, dove si svolgono feste, manifestazioni civili e religiose e incontri, e dove c’è la presenza della farmacia, fondamentale presidio sanitario per tutti i cittadini". Un ruolo significativo in questo progetto l’ha avuto anche l’amministrazione comunale: "Ringraziamo la giunta di San Costanzo – aggiungono i promotori - che ha prontamente accolto l’iniziativa, autorizzando l’installazione del dispositivo e assumendosi in carico le manutenzioni periodiche dello stesso. Con questa installazione la frazione di Cerasa avrà due defibrillatori, (l’altro si trova presso il Centro Sociale, ndr), garantendo, così, una maggiore sicurezza e tranquillità a quanti vivono o vengono nel nostro paese".

s.fr.