Nuovo medico di base a Saltara e Calcinelli

Ottima notizia per i cittadini di Saltara e Calcinelli. E’ già operativo un nuovo medico di medicina generale al posto del dottor Antonio Dentale, andato in pensione a fine 2024. Si tratta della giovane dottoressa Alessandra Valeri, 31enne, che ha già maturato esperienze nelle cure intermedie e come guardia medica. E che in più può vantare un esempio familiare importante: quello del suo papà Fabrizio Valeri, coordinatore dell’equipe territoriale dei medici di medicina generale di Fossombrone.

"L’amministrazione comunale di Colli al Metauro – evidenzia una nota del sindaco Pietro Briganti e della sua vice Annachiara Mascarucci - esprime un sentito ringraziamento alla dottoressa Alessandra Valeri per aver reso possibile il mantenimento dell’ambulatorio locale, offrendo un servizio di fondamentale importanza per il borgo di Saltara. La gestione dell’ambulatorio, soprattutto in un momento di carenza di medici sul territorio, rappresenta un punto di riferimento essenziale per la salute e il benessere della popolazione". La dottoressa Valeri fa ambulatorio a Saltara, in via Matteotti 9, tutti i martedì dalle 16 alle 18 e tutti i giovedì dalle 10 alle 11,30. Inoltre è a disposizione dei propri pazienti a Calcinelli, in via Carucci 9, il lunedì dalle 10 alle 11,30; il mercoledì dalle 15 alle 17; e il venerdì dalle 15 alle 16.

"Dal distretto sanitario – aggiungono i due amministratori – ci segnalano che molti cittadini che erano col dottor Dentale non hanno ancora fatto la scelta di un altro medico di famiglia. Pertanto, sottolineiamo questa nuova, importante, opportunità". "Da parte nostra – aggiunge Mascarucci – mettiamo in evidenza la necessità di una continua attenzione alle politiche sanitarie locali, evitando che tanti cittadini restino senza il diritto fondamentale alla salute e ringraziamo la dottoressa Valeri per la disponibilità, la dedizione e l’impegno prestato". "Spero che l’esempio della dottoressa Valeri e di altri suoi collegi – conclude il sindaco Briganti -, possano essere emulati da altri professionisti e che la nostra comunità possa sempre contare su servizi sanitari adeguati e accessibili a tutti".

Sandro Franceschetti