Nuovo ospedale. Andreolli esulta:: "Giornata storica"

Un giorno storico per Pesaro. Dopo 30 anni di nulla un progetto di qualità. Così il capogruppo della Lega, Dario Andreolli (in foto), commenta il progetto del nuovo ospedale cittadino presentato ieri al teatro Rossini dalla giunta regionale di centrodestra: presenti il presidente Francesco Acquaroli e gli assessori Francesco Baldelli (Infrastrutture) e Filippo Saltamartini (Sanità). Una struttura antisismica che potrà accogliere fino a 460 posti letto, dove si creeranno 12 sale operatorie, dotata di 16 posti di terapia intensiva che potranno diventare 48, e di tecnologie avanzate.

"Quella di lunedì – prosegue Andreolli – è stata veramente una giornata storica perché dopo 30 anni di promesse mancate, dibattiti infiniti e soldi buttati in progetti mai realizzati, finalmente l’ospedale di Pesaro diventa realtà. Un progetto di grandissima qualità, un investimento da 204 milioni di euro, destinato ad ospitare fino a 460 posti letto e 10 sale operatorie, la più grande infrastruttura sanitaria mai realizzata nella Regione Marche".

Poi l’attacco politico: "Un risultato che attesta il coraggio del centrodestra di fare quello che la sinistra non ha mai fatto: trasformare le parole in fatti concreti. I lavori partiranno a breve, segnando una netta discontinuità rispetto a chi ha solo parlato senza mai posare nemmeno un mattone". E infine nei confronti dell’ex sindaco Matteo Ricci, oggi europarlamentare e probabile candidato alla presidenza della Regione Marche, per il centrosinistra, Andreolli aggiunge: "E’ rimasto al passato, quello dei project e degli ospedali unici".

an.mar.