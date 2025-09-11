Nuovo svincolo a Calcinelli: la Flaminia respira

Colli al Metauro, 11 settembre 2025 – E’ in calendario uno step importante, oggi, per il nuovo svincolo della superstrada a Calcinelli, che dovrà sorgere in zona Laghi. Stasera alle 21 si riunirà il consiglio comunale di Colli al Metauro per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera e della variante urbanistica necessaria. Archiviato questo passaggio, che probabilmente sarà votato in modo positivo anche dalla minoranza, mancherà il via libera al progetto esecutivo redatto da Anas, che è sostanzialmente pronto, e poi si potrà procedere con l’inizio dei lavori, bypassando la gara e risparmiando tempo, perché Anas dovrebbe servirsi di una delle ditte con cui ha stipulato l’accordo quadro, senza utilizzare una procedura d’appalto specifica. L’accordo quadro, infatti, è quello che l’Azienda che gestisce la rete stradale di interesse nazionale stipula con gli operatori economici definendo le condizioni generali per appalti futuri.

Lo svincolo in questione sorgerà, come detto, in via Laghi, la zona industriale al confine est di Calcinelli di Colli al Metauro, che poi prosegue sul territorio di Lucrezia di Cartoceto. L’opera, dunque, è di estremo rilevo per una fetta importante della media Valmetauro, sia per i cittadini, sia per le imprese. Un intervento destinato a migliorare sensibilmente la viabilità dei mezzi pesanti da e verso le zone industriali della zona e ad accrescere la qualità della vita di chi risiede e lavora nei centri di questo territorio.

Decongestionare le strade urbane, e in particolare la vecchia Flaminia, dal traffico pendolare e da quello dei tir, significa senza dubbio aumentare la sicurezza delle zone più densamente abitate, offrendo al tempo stesso prospettive di sviluppo alle aree industriali e commerciali. Il nuovo svincolo di Calcinelli, inserito da circa due anni da Anas nel Piano nazionale di potenziamento delle intersezioni, è un grande risultato ottenuto dall’attuale amministrazione di Colli al Metauro, in particolare dal sindaco Pietro Briganti e dall’assessore comunale Francesco Tadei, i quali hanno trovato un interlocutore nell’assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli, che ha promosso l’interlocuzione con Anas, la quale finanzia per intero l’opera. Totale: 7milioni di euro. Un investimento rilevantissimo per il territorio della media vallata del Metauro, in grado di cambiare volto e futuro a questa zona. Se, come previsto, l’affidamento dei lavori non passerà attraverso una gara d’appalto specifica, il cantiere potrebbe essere aperto entro questo 2025. Altrimenti tutto slitterà almeno 4, 6 mesi più avanti.