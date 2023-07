Fano abbraccia il nuovo vescovo, ecco l'ingresso ufficiale di don Andrea Andreozzi

Fano (Pesaro e Urbino) 9 luglio 2023 - Campane a festa e tanta gioia in città per l'ingresso del nuovo vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Una festa nella festa per i fanesi, dal momento che con la prima messa celebrata poco fa in Cattedrale dal vescovo Andrea Andreozzi, è iniziata anche la festa del Patrono di Fano, San Paterniano. “Grazie per aver scombussolato i tuoi piani ed aver accettato di diventare il nostro vescovo - gli ha detto il vicario don Marco Presciutti, nel messaggio di benvenuto che ha letto a nome di tutto il clero. E' Cristo a manifestarsi in ogni vescovo, quindi accogliendo te accogliamo Lui. Benvenuto, padre, fratello e amico nella fede. Ti celebriamo nella solennità del nostro Patrono. Auguri di ogni bene dal profondo del cuore. Perdona lo stile familiare e diretto, ma mi è venuto dal cuore”.

“Questo susseguirsi di feste e solennità non può che farci bene - ha esordito il vescovo nella sua prima omelia - e crescere nella sua amicizia. Ringrazio i vescovi che mi hanno accompagnato fino a qui, tutti i presbiteri (la prima cosa che farò sarà incontrarvi uno ad uno per un rapporto autentico di amicizia e collaborazione), i diaconi (vorrò imparare tanto dal vostro stile di servizio nella frontiera), le religiose ei religiosi, il mondo delle associazioni. Mi rallegra la presenza di tutti i rappresentanti della comunità. Sono contento di prendere dimora qui”.

Pochi istanti prima il parroco della Cattedrale, don Giorgio Giovanelli, aveva involontariamente costretto tutti a guardare l'orologio (che segnava le 18.23) leggendo la Bolla Pontificia con cui papa Francesco ha designato monsignor Andreozzi, 55enne fermano, come successore di Trasarti. “ Da questo momento - ha letto il proclama don Giorgio - don Andrea Andreozzi è vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola”. Un episcopato che don Andreozzi ha più volte sottolineato di voler essere nel solco dei suoi predecessori . “Mi auguro di inserirmi con delicatezza e rispettonel solco dei vescovi miei predecessori” aveva detto un'oretta prima al Pincio, dove erano stati il sindaco di Fano Massimo Seri e la prefetto Emanuela Saveria Greco i primi a salutarlo, quando con passo cauto don Andreozzi è sceso dall'auto blu che l'ha accompagnato lì dopo la visita alla parrocchia di Marotta, la prima roccaforte della sua nuova Diocesi, venendo da Fermo. “Grazie, perché a causa mia fate gli straordinari” ha detto come prima cosa don Andrea al sindaco e alla prefetto, con la freschezza autentica e spontanea del giovane uomo di 55 anni che sta sotto i paramenti sacri color porpora.

Circa duecento persone avevano sfidato il caldo torrido delle 17 per accoglierlo “civilmente” al Pincio con striscioni (“Benvenuto don Andrea”), applausi, sorrisi e chi ha potuto (i 14 sindaci arrivati da quasi tutti i territori della Diocesi , le forze dell'ordine e altri rappresentanti delle istituzioni) anche con una stretta di mano. Lui, a tutti, ha dispensato un sorriso. “ Raccoglie un'eredità non facile - lo ha subito ammonito il sindaco - perché arriva in un periodo in cui la gente è scettica, insicura, insoddisfatta. Lei sarà un riferimento per tutti noi . Benvenuto e buon cammino”.Le parole del Prefetto, invece, più che un saluto sono state una richiesta di aiuto tra istituzioni. “Mi ha colpito la sua autoironia - ha detto - segno di intelligenza e un aiuto ad approcciarsi meglio con il prossimo. Sono tanti i temi di cui voglio parlarle: il disorientamento dei giovani, la solitudine degli anziani, la mancanza di rispetto per la dignità delle donne . Le chiediamo la massima attenzione nell'intercettare le situazioni di pericolo che portano al femminicidio cosi come nell'accoglienza dei migranti. Occorre più coscienza sociale. Da parte mia le assicuro la mia sincera vicinanza”.

“ Ringrazio per questo clima di gioia e festa che si respira - ha detto il vescovo all'ombra dell'Arco d'Augusto - Spero di essere un degno rappresentante in questo contesto politico e culturale”. E poi con una metafora tratta dal gioco del calcio di cui è appassionato e tifoso: “Credo sarà fondamentale il 'gioco dal basso' - ha aggiunto-, far partecipare tutti all'azione comporta dei rischi ma è necessario coinvolgere tutti nell'azione” . Anche in Cattedrale non ha fatto mancare perle di ironia: “Sono contento di prendere dimora qui - ha detto - anche se quando ho messo via Montevecchio 17 il Tom Tom si è divertito a portarmi fuori cittàe in aperta campagna mi ha detto: sei arrivato una destinazione. Ho sperimentato subito la gioia del perdermi, sono la prima pecorella smarrita”.