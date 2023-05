Nuovo vescovo di Fano, la Diocesi organizza pullman per l'ordinazione di Andreozzi

Fano (Pesaro e Urbino) 25 maggio 2023 - Nella Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, cresce sempre più l'attesa per l'arrivo, questa estate, del nuovo vescovo. Intanto domenica 18 giugno don Andrea Andreozzi, vescovo eletto di Fano, riceverà l'ordinazione episcopale per l'imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di Fermo, diocesi di origine di Andreozzi. Una cerimonia solenne e significativa anche per la nostra comunità che si terrà alle 17 nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Fermo, per questo monsignor Armando Trasarti invita tutta la comunità diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola a partecipare “per condividere la gioia dell'ordinazione episcopale di sua eccellenza monsignor Andrea Andreozzi quale nuovo Vescovo della nostra Diocesi”. E così don Diego Fascinetti, direttore dell'Ufficio Pellegrinaggi e Tempo libero della Diocesi, sta organizzando dei pullman per tutti quelli che volessero unirsi alla festa: con partenze da Cagli (piazzale delle corriere) alle ore 13.45; da Fossombrone (piazzale delle corriere) alle ore 14; da Fano (parcheggio del cimitero) alle ore 14.15. Le adesioni presentate devono essere comunicate al proprio parroco entro e non oltre il 10 giugno.