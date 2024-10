Obiettivo ciclabili: test del sindaco

Partita la rivoluzione del Piano urbano del traffico: ieri mattina il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi e gli esperti di NetEngineering, la società a cui è stato affidato l’incarico di redigere il Put, hanno dato il via al primo di una serie di sopralluoghi strategici per trasformare la viabilità della città. Per il sindaco Luca Serfilippi "sarà fondamentale creare piste ciclopedonali sicure affinché i cittadini possano spostarsi a piedi e in bicicletta in totale sicurezza: questo è il principio base del nuovo Piano del traffico". "Ieri mattina – ha commentato l’assessore Curzi – abbiamo iniziato il sopralluogo dal centro storico, proseguendo per il lungomare di Sassonia e del Lido e infine ci siamo diretti verso aree più periferiche come via del Fiume e Centinarola, per ottenere una visione completa delle problematiche e dello stato attuale della viabilità". Per Jacopo Ognibene di NetEngineering "il sopralluogo di ieri è stato solo il primo passo: continueremo nei prossimi mesi con proposte studiate per bilanciare le diverse componenti della mobilità di Fano". I futuri sopralluoghi e interventi serviranno a delineare una rete di percorsi ciclopedonali sicuri, in linea con le necessità della città, favorendo una mobilità accessibile tutti.