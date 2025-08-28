Occhi sulla movida: controlli e tolleranza zero

La chiusura per 90 giorni del Moove, disposta dopo i controlli interforze della notte intorno al Ferragosto, ha acceso i riflettori sul tema della sicurezza nei locali della movida fanese. Ma dalla Questura arriva un messaggio chiaro: non bisogna demonizzare i gestori, quanto piuttosto rafforzare un percorso di collaborazione che quest’estate ha portato a risultati migliori rispetto al passato.

"La movida – spiegano dalla Questura di Pesaro – è un fenomeno sociale che il Ministero ci chiede di attenzionare con direttive precise. Il nostro compito è contemperare gli interessi di chi lavora con quelli dei giovani che escono per divertirsi. I locali sono luoghi di socialità importanti, non vanno demonizzati, ma regolati e resi sicuri". Sicurezza significa molte cose. Da un lato il rispetto delle capienze e delle norme di emergenza: "Se un locale è autorizzato per cinquanta persone non può ospitarne cinquecento, perché in caso di emergenza bisogna garantire vie di fuga adeguate". Dall’altro c’è la sicurezza di ordine pubblico, con controlli mirati a prevenire risse, episodi di violenza o presenze legate allo spaccio. "Durante l’estate il Prefetto dispone servizi settimanali con pattuglie in più sul litorale. A Fano e in Valcesano il controllo è stato costante, soprattutto a Torrette e Marotta, zone di confine molto frequentate da ragazzi e turisti".

Il tema più delicato resta quello dei minori. "L’aspetto fondamentale è la somministrazione di alcolici. Ai minori di 16 anni è vietato in assoluto, ed è illecito penale. Per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni la violazione è invece amministrativa. È un fenomeno che esiste e che stiamo contrastando anche grazie alle segnalazioni di cittadini e genitori". A Marotta quest’estate sono state accertate somministrazioni a under 16, con sanzioni pesanti per i gestori. "Non sempre per un gestore è facile districarsi tra norme diverse, ma già porsi il problema è un passo in avanti. Quest’anno – aggiunge la Questura – l’opera di convincimento ha dato frutti: i controlli sono stati più tranquilli e i gestori più attenti".

C’è poi la questione degli ingressi. Non esiste più un divieto nazionale di accesso in discoteca per i minori di 16 anni: il vecchio articolo del Testo unico di pubblica sicurezza è stato abrogato. Oggi sono i Comuni, tramite le commissioni di vigilanza, a fissare prescrizioni specifiche nelle licenze. È quanto accaduto al Moove, la cui licenza del 2022 vietava l’ingresso agli under 16. "Quando la licenza prevede un limite d’età, gli addetti alla sicurezza possono chiedere i documenti all’ingresso, è previsto dal decreto ministeriale che disciplina il personale di pubblico spettacolo. Se un minore non ha i requisiti semplicemente non entra, non c’è bisogno di chiamare i genitori".

Il bilancio dell’estate, insomma, è positivo: un solo controllo interforze, quello al Moove, e diversi controlli amministrativi su altri locali, con meno violazioni rispetto al passato.

Tiziana Petrelli