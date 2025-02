Odissea Cup: "Prima non c’è posto, poi perdono la ricetta. Ma se pago..."

di Tiziana Petrelli"Mi hanno perso la ricetta e mi danno l’appuntamento a ottobre. Ma se pago, posso farlo subito". E’ il racconto dell’ennesima odissea sanitaria quello della signora Anna Maria Duca, pensionata fanese di 69 anni, che ha bisogno di effettuare al più presto una polisonnografia, un esame fondamentale per diagnosticare disturbi del sonno che, nel suo caso, potrebbero metterla a rischio di ictus notturno. Tutto inizia il 3 gennaio scorso, quando Anna Maria chiama il Cup per prenotare l’esame con il Servizio sanitario nazionale. Ma la risposta è sempre la stessa: "Non ci sono posti disponibili". Le viene quindi assegnato un codice di protocollo, che dovrebbe garantirle di essere "presa in carico".

Da quel momento, però, il percorso si trasforma in un’odissea fatta di attese, silenzi e rimbalzi burocratici. Dopo settimane senza notizie, Anna Maria richiama per avere aggiornamenti. Ma le dicono che la sua ricetta non risulta da nessuna parte. "Allora vogliono che invio la ricetta via e-mail, e gliel’ho inviata stamattina". Quando finalmente riesce a parlare con qualcuno, la risposta è surreale: "L’appuntamento è disponibile per ottobre". Anna Maria non si arrende e chiede se ci siano alternative. E qui arriva la sorpresa: "Se vuole farlo a pagamento - mi ha risposto l’operatrice -, a Urbino ci sono tutti i giovedì liberi. Dal 6 febbraio, se vuole". Ovvero oggi. Una realtà che lascia sbigottiti: i posti per i pazienti paganti ci sono, mentre per chi si affida al sistema sanitario pubblico l’attesa è di nove mesi.

"Ma allora questo medico sta senza far niente tutti i giovedì? - si domanda Duca -. Perché non inseriscono anche chi è in lista d’attesa? Io pago le tasse per mantenere questi ospedali. Non mi sembra giusto che chi può pagare salta la fila, mentre io, che sono pensionata al minimo, devo aspettare fino a ottobre correndo il rischio di un ictus". Ma l’odissea non finisce qui. Dopo aver ricevuto il numero di riferimento per la sua pratica, chiama per avere conferme. Le risponde una persona: "Ma cosa vuole?", le dice con tono scocciato. Alla richiesta di aggiornamenti sulla sua pratica, le risponde prima che "il computer non funziona" e infine con un "adesso vedremo, non ho tempo da perdere con lei". Non è la prima volta che Anna Maria si scontra con questo sistema. Anche suo marito aveva bisogno di un ecodoppler e gli avevano detto che non c’erano appuntamenti fino al 2026. Poi, dopo mesi di attesa, chiamando di nuovo, scopre che un posto c’era: il 15 marzo. "Ma allora questi che lavorano sulle liste d’attesa cosa fanno? Perché se un posto c’è per chi paga, allora ci dovrebbe essere anche per chi non può permetterselo".