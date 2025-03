Offerte per i familiari. Già 36mila euro

TERRE ROVERESCHE

Per i familiari di Alessandro Palazzini, prima di tutti il figlioletto Nicola e la compagna Francesca, gli amici hanno organizzato da sabato una raccolta fondi dal titolo ‘Insieme per Ale’ sulla piattaforma GoFunMe’ che sta rivelando una volta di più l’affetto per lo sfortunato 36enne, tanto che in poco più di 48 ore ha fatto registrare un risultato superiore ai 35mila euro. La sottoscrizione è ancora aperta e per aderire basta collegarsi al sito www.gofundme.com. "Alessandro – si legge nella motivazione della piattaforma - era una persona dal cuore grande. Ora più che mai abbiamo il desiderio di far sentire ai loro cari la nostra vicinanza".

s.fr.