Olio Dop, festival al via. Servillo canta Dalla

Prima domenica, domani, per ‘Cartoceto Dop, il Festival – 47ª Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva’. La kermesse animerà l’antico borgo, ‘capitale’ regionale dell’olio Dop, a partire dalle 8 del mattino, quando comincerà il ‘Giro dei Frantoi’, seguito alle 9 dall’apertura della mostra mercato in piazza Garibaldi con i produttori del Consorzio della Dop Cartoceto. Contestualmente, in via Umberto I decollerà ‘Il mercato delle cose buone’, dove i visitatori potranno arricchire la loro spesa alimentare e in piazza XX Settembre ‘La piazzetta dei mestieri’ con gli artigiani. Tra molte altre proposte e l’apertura, dalle 12, delle osterie e dei punti ristoro, si arriverà fino al taglio del nastro ufficiale, fissato per le 15,45, seguito dall’omaggio del corpo bandistico di Cartoceto.

Dopodiché il borgo si animerà con la performance musicale itinerante dei 12 elementi della Mo’ Better Band, formazione già conosciuta per le sue esibizioni su Propaganda Live e Italia’s Got Talent, che offrirà un viaggio musicale tra funk e ritmi contagiosi. Oltre ad osterie e punti ristoro si potrà usufruire di uno spazio aperto al gusto all’Officina, dove, grazie a ‘Nettare Divino’ curato dal ‘Cecchi’ di Pesaro, si portanno scoprire e degustare i vini prodotti dall’istituto agrario, l’olio Dop Cartoceto, il tartufo bianco d’Acqualagna e altre eccellenze.

In contemporanea, sempre all’Officina, per i più piccoli, ci saranno laboratori di impasto, intreccio e disegno. In piazza XX Settembre si concentrerà la fascia più giovane dei visitatori del festival ed è per questo che proprio qui alle 16,15 e alle 17,45 andrà in scena ‘Allok!’ di Matteo Pallotto: spettacolo di equilibrismo divertente e irriverente che strapperà risate e stupore. Tutt’attorno il mercatino degli artigiani e dei piccoli artisti curato dalla scuola dell’infanzia.

Spostandosi al Teatro del Trionfo, alle 18,30 si potrà assistere al concerto ‘L’anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla’: l’omaggio di Peppe Servillo al grande cantautore bolognese. Sul palco, insieme a lui, Javier Girotto al sax e Natalio Mangalavite al pianoforte. Biglietti su ciaotickets.com e dalle 17 al botteghino. La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco col patrocinio del Ministero dell’Agricoltura. Domenica 10 la seconda e conclusiva tappa.

S.Fr.