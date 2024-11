Olio, natura e note. Cartoceto s’illumina

Ultimi preparativi per il gran finale di ‘Cartoceto Dopo, il Festival – 47esima Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva’, in programma per domenica, che sul piano degli spettacoli presenterà in anteprima nazionale il nuovo progetto di musica e narrazione di Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus con Cristiano Godano dei Marlene Kuntz.

Dopo il successo del 3 novembre, che ha visto il borgo riempirsi di visitatori accorsi per scoprire l’autenticità dei sapori locali e immergersi nell’atmosfera di festa, l’evento organizzato dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco cittadina, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Regione Marche, propone per dopodomani una giornata conclusiva ricca di iniziative. A partire da piazza Garibaldi dove, dalle 9 del mattino, il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’olio DOP Cartoceto, l’unica Dop olearia delle Marche, allestirà il tradizionale mercato dell’olio. Poco distante, lungo via Umberto I, si snoderà il ‘Mercato delle cose buone’, un percorso di sapori per chi desidera arricchire la propria spesa con prodotti genuini. La piazza accoglierà poi, sin dal mattino, i partecipanti dei ‘Sentieri verdi’, di ritorno da un percorso tra le colline olivetate, preceduti dal rombo delle Porsche del Club Passione Porsche Marche. A mezzogiorno, le osterie e i punti ristoro apriranno le porte, diffondendo nell’aria aromi invitanti e accogliendo chi desidera immergersi nei sapori locali. Dal pomeriggio, all’Officina dei Sapori, i percorsi di degustazione metteranno in risalto l’olio DOP Cartoceto, vini, formaggi e il tartufo bianco di Acqualagna, mentre gli appassionati di enogastronomia potranno partecipare al corso di avvicinamento al vino ‘Nettare Divino’, curato dall’istituto superiore ‘Cecchi’ di Pesaro. A partire dalle 16 le vie del centro risuoneranno delle note della ‘Cartoceto Street Band’ e sempre nel pomeriggio ci sarà l’animazione musicale dei ‘VagaTrio’ con tammurriate, pizziche e tarantelle. Proposte per bambini e mostre di vario genere arricchiranno la giornata, fino alle 18,30 quando al Teatro del Trionfo andrà in scena lo spettacolo in anteprima nazionale ‘Tre cuori a nudo’ con Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano e il chitarrista Carusino (biglietti sul Ciaotickets e al botteghino dalle 16,30). Per tutte le info sulla giornata si possono consultare i social di Cartoceto Turismo.

Sandro Franceschetti