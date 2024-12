Oltre 300 di corsa, vestiti da Babbo Natale

Un bellissimo spettacolo, all’insegna del clima di festa tipico di questi giorni e della solidarietà. Oltre 300 Santa Claus hanno dato vita ieri mattina alle 17ª edizione di “Babbi Natale in Allegria“: la podistica non competitiva che parte da Barchi, attraversa Orciano e San Giorgio e arriva a Piagge, interessando tutti e quattro i municipi che compongono il Comune fuso di Terre Roveresche. Undici chilometri di autentica allegria, con i partecipanti, in rigoroso costume rosso e bianco, che sono avanzati in gruppo dietro alla ‘Christmas Safety Sledge’, la slitta di Babbo Natale trainata dalla cavalla di nome Italia – uno splendido esemplare di 8 anni –, la quale ha scandito un ritmo soft per l’intero percorso. Perché in questa manifestazione l’unica cosa che non conta è arrivare primi. Quello che conta, invece, è regalare buonumore e, soprattutto, la solidarietà: con la quota di iscrizione di 7 euro di ognuno dei partecipanti che sarà devoluta dagli organizzatori a Unicef, Avis, Ail, Omphalos e Urukundo, un’associazione, quest’ultima, che sostiene le popolazioni pigmee del Burundi. Molto bella l’accoglienza riservata ai ‘concorrenti’ lungo tutti gli 11 chilometri dai residenti dei quattro paesi, scesi in strada per far festa insieme a loro.

Per non parlare del trattamento che i 300 Babbi Natale hanno ricevuto all’arrivo a Piagge, dove ad attenderli c’era un gustoso ristoro con cioccolata calda, castagne, vin brulé, panettone, bruschette all’olio evo e birra agricola Oltremondo, preparato dai volontari delle Pro Loco, del Gruppo Sportivo Lubacaria Piagge e dall’Avis, che hanno collaborato con gli organizzatori dell’Asd ColleMar-athon Club. A portare il saluto del Comune di Terre Roveresche, che ha patrocinato l’evento, il vicesindaco Patregnani e l’assessore Andreani.