Omar Galliani, poesia e segno in opere che sono materia viva

Casadei

Un paladino della bellezza, un gigante del disegno: Omar Galliani, artista senza tempo a Palazzo Bracci Pagani. Promossa dal presidente Giorgio Gragnola con la Fondazione Carifano Concordi lumini major. In poesia e pittura, è la grande mostra che celebra un mirabile interprete di fama internazionale, disegnatore senza pari, pittore di talento. Un nutrito corpo di opere dialoga con testi poetici di grandi autori come Davide Rondoni a sottolineare un rapporto profondo tra pittura e poesia, le "arti sorelle". Come nella pittura, così nella poesia, così recita la massima antica del poeta Orazio.

E sarà Galliani stesso a rimarcare il senso di una creatività che abbraccia pittura, scultura, disegno, poesia, e musica come antidoto alla ritualità del vivere quotidiano. Quando Rondoni, concepisce l’arte come gesto inspiegabile in se stesso suggerendoci che un segno non si spiega se non guardando oltre di esso. Il linguaggio del disegno appartiene in modo carnale a Galliani, maestro dell’arte che nasce a Montecchio Emilia nel 1954, ad Urbino insegnerà alla Accademia di Belle Arti, invitato più volte alla Biennale di Venezia, alla Biennale di Pechino e il rapporto con la cultura orientale si farà più intimo. Interprete nuovo di un’arte antica, autore di una sublime narrazione che si ricollega a grandi maestri del Rinascimento come il divin pittore, il genio cui Galliani guarda e con il quale si rapporta intensamente, per la scommessa di quella bellezza che in Raffaello ha inizio ed epilogo. "La mia arte come linguaggio che guarda al passato? Tutto si ripete. Ieri, oggi domani fanno parte della stessa dimensione, noi siamo la continuità nel tempo, e in opposizione alla velocità del tempo nasce in me il desiderio di generare un lavoro nella contemplazione e nella continuità del segno che non ha tempo". Così, racconta l’artista dalle mani grandi come la sua anima razionale, principio vitale di platonica memoria. Nulla die sine linea, e la celebre locuzione riassume una passione come principio, risvolto dell’essere che racchiude il mistero delle cose.

L’universo artistico di Galliani è nella potenza delle immagini che si succedono nelle stanze del palazzo a testimoniare la sorprendente abilità di un linguaggio che restituisce l’assoluta padronanza del segno, di un gesto che sorprende. Le opere monumentali su tavole di legno, materia viva, con linee perfette che paiono infinite, a creare volumi in bianco nero, grafite e matita tra luce e ombra.

"Quando mi accingo a lavorare, tutto in principio è bianco in attesa dell’ombra che, addensandosi, lasci un punto di forza, una luce che nasce dal fondo", ci aveva detto a Urbino nel 2022. Volti seducenti di donne che hanno il respiro divino, lo sguardo dell’anima. E ci sono ritratti intrisi di una sensualità quasi metafisica. Il percorso espositivo è contraddistinto da inaspettate anatomie, tavole in carboncino che rimandano alla lezione di Leonardo come esplorazione e mappa di forme anatomiche e insieme riflesso della complessità del reale, del corpo inteso come materia e anche di interiorità. Ci lasciamo catturare dal fascino delle opere S-Guardi, laddove l’equilibrio perfetto del nero cede il passo alla luce e stabilisce una armonia tra fragilità e forza, tra mistero e bellezza. Lavori che restituiscono occhi chiusi ad indicare profonda concentrazione e un invito a guardarsi dentro. Immagini cariche di spiritualità, qualcosa che si cela dietro il visibile. Disegni che diventano pittura e abbandonano la valenza di studio e ruolo preparatorio per divenire arte in perfetta autonomia e identità. Il viaggio tra le meraviglie di Galliani ci conduce di fronte ad un’opera del 2025 Traiettorie d’ellissi, matita nera su tavola di grandi dimensioni dove il nero è originato da una serie di segni che paiono infiniti. Un’opera dal profondo significato concettuale dove il volto femminile, illuminato da una luce lunare, fluttua in un universo dove nascono le stelle e uno spazio di traiettorie che rimandano a quelle dell’esistenza. Al ciclo del tempo dove passato, presente e futuro coesistono, ed è una unica matrice a regolare la creazione del mondo. Ancora un’opera di grandi dimensioni, Mantra, quasi una preghiera, con una sezione centrale e la luce dell’oro metafora di spiritualità e sacralità. Un suggestivo contrasto, una poesia silenziosa che fa vibrare corpo e mente. Il percorso riserva altre sorprese come il documentario di Giovanni Lani, narrazione di una storia d’arte che restituisce le parole del presidente Giorgio Gragnola, le riflessioni e i ricordi di Carlo Bruscia, appassionato curatore della mostra. Il nostro viaggio non finisce, ci spostiamo alla Pinacoteca di San Domenico, storica chiesa che ospita la pala del Guercino e dipinti del Cantarini, dove si può godere di Un’opera per Zeffirelli, una installazione che Galliani ha dedicato al grande regista in occasione del centenario della sua nascita. Ispirata all’opera lirica Madama Butterfly, che Zeffirelli aveva diretto con una spettacolare ricchezza scenografica, ci troviamo di fronte ad un lungo tappeto con il trionfo di piccoli fiori e farfalle che si dirige verso un’opera in blu: altare laico con uno splendido volto femminile dai caratteri orientali.

Eccola la forza di una espressione d’arte che diviene strumento di resistenza nel contrastare la pesantezza del mondo. Un omaggio all’opera teatrale, all’Oriente, a quella Bellezza che diviene simbolo e immanenza che stabilisce un rapporto con l’Assoluto. Attraverso un "disegno infinito".