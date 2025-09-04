Ombretta Ghironzi scende in campo con Acquaroli

Sposata, mamma di due figli, laureata in scienze politiche, libera professionista. E’ Ombretta Ghironzi (foto), dall’anno scorso consigliera comunale di maggiorana a Monte Porzio, con deleghe alla cultura, alle pari opportunità e alla formazione professionale, ora candidata nella lista Udc che sostiene Francesco Acquaroli alle regionali fissate per il 28 e 29 settembre. "La decisione di candidarmi per le nostre Marche non è stata affatto a cuor leggero. Dopo un’iniziale titubanza, ho deciso di accettare la sfida, di mettermi a servizio e di dare forza alla lista Udc".

Perché Udc? "Innanzitutto – prosegue Ghironzi - perché ne condivido profondamente i valori: centralità della persona, rispetto della dignità umana, solidarietà, famiglia, bene comune, sussidiarietà, moderazione, equilibrio, e poi perché l’Udc si trova all’interno della coalizione che sostiene il presidente Acquaroli, una figura che ho avuto modo di conoscere e che ammiro per la pacatezza, la concretezza e la capacità di trasformare le parole in fatti, là dove la regione lo richiede".

Ombretta Ghironzi aggiunge: "La mia è una candidatura per rappresentare soprattutto il mio Comune, la mia valle e le piccole realtà spesso dimenticate dalle istituzioni. Dall’inizio del mio mandato mi sono impegnata con passione nell’organizzazione di eventi culturali e spettacoli che hanno dato nuova linfa al nostro territorio e creato occasioni di crescita e condivisione per la comunità. Il mio obiettivo è portare in Regione la voce del mio piccolo paese, che troppo spesso rischia di essere dimenticato, e dare rappresentanza alle esigenze e alle potenzialità delle realtà della Valle del Cesano".

Sandro Franceschetti