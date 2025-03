Omicidio Talamelli, i figli in udienza: "Acido muriatico nel panino e psicofarmaci nel caffè"

Pesaro, 19 marzo 2025 – “Negli ultimi periodi mia madre era inavvicinabile. Picchiava mio padre anche con il manico scopa senza che lui alzasse verso di lei neanche un dito”. I figli di Rita Talamelli, la 66enne uccisa nella sua casa di Fano il 20 novembre 2023, sono stati ascoltati ieri mattina in corte d’assise. Stefano e Luca Sfuggiti, figli della donna e dell’imputato Angelo, 70 anni, ex titolare di una pizzeria, hanno descritto lo scenario familiare di enorme sofferenza in cui è maturato il delitto. Davanti al giudice anche il fratello dell’imputato, Marziano Sfuggiti.

Il marito della vittima, Angelo Sfuggiti, difeso dall’avvocato Susi Santi, è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. Le aveva stretto un foulard al collo sorprendendola alle spalle. Dopo l’uccisione aveva trascinato il corpo in camera da letto coperto con un asciugamano. Aveva poi assunto dei farmaci e si era disteso sul letto. Il ritrovamento era avvenuto da parte di uno dei figli che, in serata, era rientrato in casa.

È stata ascoltata questa mattina, in udienza, la psicologa giuridica Monterisi Silvia, consulente di parte che ha concluso la propria analisi delineando una totale incapacità dell’imputato di intendere e di volere al momento del fatto. “La signora Talamelli, nel 2003, aveva avuto un aneurisma che ha aggravato un quadro psicologico già compromesso – ha sottolineato la psicologa -. Era affetta da un disturbo ossessivo compulsivo. E Angelo Sfuggiti la seguiva da solo, si è sempre considerato l’unico responsabile della gestione di questa donna, figlia unica. Mi ha detto ‘mi dovevo occupare di mia moglie, era una mia responsabilità, facevo qualsiasi cosa per farla stare bene’. Le strategie che Sfuggiti metteva in atto erano però fallaci. Servivano, nella lettura che lui dava della situazione, a tenere tranquilla la signora che manifestava anche comportamenti aggressivi”.

“Mi aveva messo l’acido muriatico nel panino – racconta il figlio maggiore Luca, 49 anni -, psicofarmaci nel caffè e mi aveva dato anche delle coltellate. Ce l’aveva con me. Non potevo usare il bagno ed ero costretto a usare una bottiglia. Negli ultimi 15 anni non mi dava neanche da mangiare. Una volta per difendere mio padre che veniva picchiato con un bastone mi ha preso a calci e mi ha morso il braccio. Era indemoniata”.