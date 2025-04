Oncologia, convegno e solidarietà. Focus su resilienza e riabilitazione

Un’importante occasione di confronto per i professionisti del settore, ma anche un momento di solidarietà. Questa mattina dalle 9, all’ex Seminario di via Roma, si svolge il convegno "Resilienza, riabilitazione, rinascita in Oncologia", appuntamento organizzato dall’AST Pesaro e Urbino e presieduto dai direttori delle UOC di Oncologia della stessa AST, Rita Chiari (Pesaro e Fano) e Vincenzo Catalano (Urbino). L’evento, che coinvolge esperti, si propone come un’occasione per approfondire tematiche cruciali nel trattamento e nella cura del paziente oncologico, con un focus particolare su resilienza, riabilitazione e approccio olistico. Fra i protagonisti della giornata ci sarà infatti l’Associazione Noi Come Prima, che presenterà un laboratorio sull’approccio olistico alla cura, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un sostegno che vada oltre le cure mediche. Con trent’anni di esperienza nel supporto a donne con carcinoma mammario, l’associazione collabora da tempo con i reparti di Oncologia di Pesaro e Fano, grazie a pratiche come Reiki e Campane Tibetane, promuovendo un’umanizzazione delle cure. Il programma toccherà tematiche fondamentali come alimentazione, riabilitazione fisica e psicologica, e gestione delle tossicità a lungo termine, con numerosi momenti pratici per approfondire il benessere psicofisico dei pazienti e degli operatori sanitari. Un altro momento importante sarà il ricordo della "Camminata con i Fiocchi", evento previsto per il 18 maggio, a favore dell’umanizzazione delle cure oncologiche. ti. pe.