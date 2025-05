Open day per chi cerca lavoro. Alla Memo l’Informagiovani incrocia domanda e offerta

Uno spazio per fermarsi, orientarsi e ripartire con nuove prospettive. Si chiama "Pit Stop: hai più opportunità di quante immagini" l’open day promosso dall’Informagiovani di Fano, in programma domani alla Memo – Mediateca Montanari. Un intero pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30) dedicato a chi, dopo il diploma, cerca strade alternative all’università.

L’evento, gratuito e su prenotazione, vuole offrire ai giovani tra i 16 e i 28 anni una panoramica concreta su percorsi formativi, esperienze professionalizzanti e opportunità all’estero. Per la prima volta saranno riuniti in un solo luogo enti, associazioni e realtà del territorio, con desk informativi suddivisi in tre aree tematiche: formazione, esperienze (borse lavoro, tirocini, servizio civile) ed estero (Eures, European solidarity corps). "Abbiamo volutamente puntato sulla funzione di orientamento e non su quella di lavoro o occupabilità, stante il divieto imposto dal momento di silenzio referendario – spiega il consigliere delegato Davide Pieretti (in foto) – Il progetto nasce da un bisogno concreto: sempre più ragazzi si rivolgono al servizio sentendosi fermi, demotivati e senza punti di riferimento. Con questo ‘Pit Stop’, diamo una risposta concreta a questi ragazzi : è un’occasione per rimettersi in moto con nuove idee e strumenti". "Il Dedalo – aggiunge la dirigente Roberta Galdenzi – è un presidio strategico che sostiene non solo i fanesi, ma anche gli studenti dei Comuni vicini, con cui abbiamo creato solide collaborazioni". Prenotazioni su www.tinyurl.com/4hd38fwa.

ti.pe.