Operaio precipita dal tetto: volo di 4 metri

Fano, 20 marzo 2025 – Grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Cuccurano, lungo la Strada Nazionale Flaminia, dove un operaio di 44 anni, cittadino dell’Est Europa regolarmente presente in Italia e con un contratto di lavoro regolare, è precipitato dal tetto di un’abitazione privata mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione. L’uomo stava sistemando la copertura dell’edificio quando, improvvisamente, la struttura ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare da un’altezza di circa quattro metri. L’impatto al suolo è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha valutato le condizioni dell’uomo e, considerando la gravità dei traumi riportati, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza Icaro per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Le sue condizioni non sono ancora del tutto chiare: i soccorritori hanno riscontrato traumi multipli da caduta, ma non è stato specificato se l’operaio fosse cosciente al momento del trasporto. L’altezza della caduta e la dinamica dell’incidente lasciano ipotizzare conseguenze serie, anche se al momento non si hanno ulteriori dettagli sul quadro clinico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Fano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Oltre ai militari, erano presenti anche gli ispettori del lavoro e i tecnici dell’Inail, chiamati a verificare il rispetto delle normative di sicurezza nei cantieri edili. Un aspetto chiave su cui si concentreranno le indagini sarà quello delle misure di protezione adottate: al momento, non è stato confermato se l’uomo fosse dotato di dispositivi di sicurezza come l’imbracatura anticaduta, obbligatoria per chi lavora a certe altezze.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.40, con i soccorsi giunti pochi minuti dopo. L’eliambulanza è atterrata intorno a mezzogiorno nel campo che si trova alle spalle dell’Oro Ceramiche per decollare poco dopo, segno che i sanitari hanno impiegato tempo per stabilizzare il paziente prima di predisporre il trasferimento all’ospedale di Ancona.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili, dove il rischio di cadute dall’alto resta una delle principali cause di incidenti gravi e spesso mortali. Non è la prima volta che un infortunio del genere si verifica nel nostro territorio, e l’intervento delle autorità competenti servirà a stabilire se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate.