Opere per dire stop agli allagamenti in via Pisacane

Stop agli allagamenti in via Piscane. Sarà Aset a terminare il progetto esecutivo e a seguire la realizzazione del collettore delle acque meteoriche di via Pisacane, dove confluirà il sistema fognario di San Lazzaro, Vallato e del campo d’aviazione. "Un’opera – secondo l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – ingegneristicamente complessa, da 7,8 milioni di euro (fondi Pnrr) che dovrà essere pronta per aprile-maggio 2026, con il cantiere che partirà entro il 30 maggio di quest’anno". Dopo l’approvazione nella giunta di giovedì scorso della convenzione con la quale il Comune ha affidato il progetto ad Aset, la parola passa ora al consiglio comunale. "Spero che l’approvazione – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – sia unanime. L’opera dovrà essere realizzata in tempi record. Un esempio concreto di valorizzazione di Aset che ha accettato la sfida". "Abbiamo potuto procedere con la convenzione evitando il bando di gara europeo – ha chiarito Ilari – perchè il Pnrr considera le società in house braccia operative delle amministrazioni comunali". Il presidente di Aset Giacomo Mattioli ha spiegato che " il cantiere avrà un impatto forte sulla città dal punto di vista della viabilità ma al disagio temporaneo corrisponderà un vantaggio persistente". La priorità dell’ingegnere Marco Romei, direttore tecnico di Aset, è che "l’opera sia realizzata bene e in sicurezza". Il direttore ha assicurato il massimo impegno della struttura per rispettare i tempi sapendo, però, "che se l’opera non sarà pagata con i finanziamenti previsti, interverrà Aset". "Metto la sicurezza prima del tempo – ha aggiunto – considerando anche che ci dobbiamo coordinare con Rfi per l’attraversamento ferroviario e il mantenimento dell’operatività della linea. Saranno realizzati un collettore a monte di via Pisacane, all’incrocio con via della Repubblica, uno a valle per ottimizzare il flusso delle acque, un collettore fognario che attraverserà la ferrovia all’altezza di via del Bersaglio e una vasca di laminazione, a valle della ferrovia".

Anna Marchetti