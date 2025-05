"Ora è necessario fare chiarezza". Si muovono due commissioni

Sul "buco" da 340mila euro emerso dai conti della Fondazione Teatro, si muove anche la Commissione Cultura che per voce del suo presidente Mario Alberto Rinaldi (foto) annuncia la convocazione di una seduta straordinaria per martedì alle 18.30 nella Sala della Concordia del Comune. Inoltre il centrodestra (Forza Italia, Fd’I, Fano Cambia Passo, Lega e Civici) chiede la convocazione della commissione Garanzia e Controllo. "La Fondazione – è scritto in una nota congiunta – è un ente di diritto privato in controllo del Comune di Fano, che nomina la maggioranza degli amministratori – incluso il Presidente – e ne approva i bilanci, contribuendo con risorse rilevantissime al suo funzionamento. È fondamentale attivare ogni azione per salvare la Fondazione dal baratro in cui è stata condotta dalla precedente gestione del centrosinistra, con un ex presidente espressione del Pd che ha contribuito in modo determinante a questo disastro". "Esprimo preoccupazione – commenta il presidente della Commissione Cultura, Rinaldi – per la grave situazione debitoria. E’ fondamentale, a tutela dell’interesse pubblico e della trasparenza amministrativa, fare immediatamente luce su quanto accaduto e comprendere l’effettiva entità della situazione economico-finanziaria della Fondazione. La cultura è un pilastro fondamentale della comunità e non possiamo permettere che incertezze gestionali o criticità contabili ne compromettano la credibilità".