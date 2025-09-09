Ora il turismo parla straniero. Presenze da tutti i paesi europei

È un settembre che parla straniero quello della stagione turistica fanese, che registra una inaspettata presenza di turisti provenienti da diversi Paesi europei. "Grazie anche al bel tempo che ci assiste – dice Luciano Cecchini, presidente della Cooperativa Alberghi Consorziati di Fano, Torrette e Marotta – in questo inizio di settembre stiamo rilevando una decisa presenza del turismo straniero, in prevalenza proveniente da Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. Con gruppi che rimarranno fino alla metà del mese. Una grossa mano poi ce l’ha data l’Incontro internazionale dei cori polifonici che si è svolto in questo fine settimana con oltre 300 arrivi, in particolare da Armenia e Slovenia e la manifestazione canina al Codma che ha registrato nell’ultimo week end quasi 5.000 presenze con tanta gente che ha soggiornato nelle nostre strutture, molte delle quali sono appositamente dedicate a coloro che vanno in vacanza con i cani. Pensiamo che la stagione estiva possa, quindi, chiudersi in maniera più che positiva". Sempre nell’ultimo week end, ai Bagni Sergio, Alberghi Consorziati ha deliziato ospiti e bagnati con il tradizionale evento di fine estate offrendo prodotti tipici locali, olio, miele e frutta provenienti dalle colline fanesi, mentre "Itineris", il progetto che porta i turisti a scoprire il territorio e i suoi sapori, invece andrà avanti fino alla fine di settembre.

"Da alberghi, b&b, e camping, ogni settimana, muoviamo decine di persone verso il nostro entroterra – conferma Luciano Cecchini – e quest’anno abbiamo già superato quota 1.100 partecipanti, segno che questa formula che ripetiamo ogni anno piace ai nostri villeggianti e costituisce per noi un valore aggiunto dell’offerta turistica". Itineris ogni settimana, a partire dal giugno scorso, propone ai turisti che soggiornano lungo la riviera da Fano a Marotta tre differenti mete verso l’entroterra con l’obiettivo di scoprire borghi e località finora rimaste fuori dai circuiti convenzionali, feste e mestieri di un tempo (perfino eventi serali, tra cui gli spettacoli musicali di Terre Sonore), nonché prodotti tipici speciali, come il miele di sulla o il miele di girasole. Una iniziativa che piace, insomma. Ma l’imprenditoria turistica fanese prova a guardare anche avanti.

sil. cla.