Orciano, il paese della cuccagna. C’è il mercato antico di san Rocco

Orciano è pronta a tuffarsi indietro nel tempo per tornare negli ultimi decenni del 1800. Il 16 e 17 agosto si terrà la 27esima edizione del ‘Mercato antico di san Rocco’, rievocazione delle giornate fieristiche che alla fine del 19esimo secolo portavano nel borgo a cavallo tra la Valcesano e la Valmetauro tantissimi commercianti del comprensorio e con essi migliaia di ‘clienti’. Organizzata dalla Pro Loco di Orciano, col patrocinio del Comune, sarà una due giorni ricca di proposte e ospiti che allieteranno l’immersione dei visitatori in un ambiente che anche dal punto scenografico assomiglierà tantissimo a quello ottocentesco.

Per sabato 16 sono previsti spettacoli itineranti per le vie del borgo e nelle varie locande. Grande attesa per gli eventi serali, quando squadre di giovani si sfideranno prima per aggiudicarsi il ‘Palio di San Rocco’ (che prevede gare della tradizione popolare come la ‘corsa della carriola’ e il ‘caccia chiodo’) e poi nello spettacolare ‘palo della cuccagna’, con i contendenti guidati dai membri dell’Aipc, l’associazione Palo della Cuccagna, vincitori del Guinness world record per la disciplina.

Domenica le sorprese continueranno, in un’ambientazione ancora più ricca grazie a dame e cavalieri vestiti in abiti sontuosi della nobiltà dell’800 (curati nei dettagli dalle maestre sarte della Pro Loco) che sfileranno e danzeranno sulle note del valzer. Ospiti speciali, i figuranti della Pro Loco di Fermignano con il loro Biciclo Ottocentesco che potrà essere sperimentato dagli ospiti più intraprendenti, e l’Accademia Creativa coi suoi spettacoli di fuoco.

Aperti ai visitatori i siti di interesse del borgo: la chiesa di Santa Maria Nuova; l’Auditorium Santa Caterina e il Museo della Corda e del Mattone con la grotta Leopardi. La piazza Giò Pomodoro, oltre a regalare la visione di un panorama mozzafiato, ospiterà gruppi di musica live e dj set. In entrambe le giornate saranno presenti bancarelle di artigiani, musicisti live e postazioni dei ‘giochi di una volta’. Nelle locande e nei punti ristoro i volontari, in abiti dei popolani dell’epoca, faranno scoprire le specialità eno-gastronomiche tipiche, come i tacconi, il baccalà con patate, i maritozzi e le meringhe. A conclusione, show pirotecnico.

Sandro Franceschetti