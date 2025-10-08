Orciano riaccende il grande schermo. Un cinema in paese, 43 anni dopo

A Orciano, grazie a un bel progetto della Pro Loco, potrebbe rinascere una sala cinematografica a distanza di 43 anni dalla chiusura dello storico ‘Cinema Italia’ che si trovava all’inizio di corso Matteotti. Un locale ben vivo nella memoria di coloro che hanno superato il mezzo secolo, gestito dal ’64 all’’82 dall’indimenticato Mario Principi con la sua famiglia, frequentato da persone di ogni età, a partire da tanti giovani che trascorrevano lì parte del sabato sera o della domenica pomeriggio, spesso a fianco del fidanzato o della fidanzata. Perché fino ai primissimi anni ‘80 i cinema erano tra i luoghi di svago più in voga. Poi hanno preso sempre più piede le discoteche e via via anche le sale cinematografiche dei centri più grandi e frequentati dell’entroterra hanno abbassato le saracinesche. Non solo quella orcianese, ma anche quelle di Calcinelli, di Pergola e poi di Fossombrone. Tanto che oggi che abita nella Valcesano e in Valmetauro per andare al cinema deve spostarsi verso la costa sino a Fano e a Pesaro, oppure raggiungere Urbino, Urbania e Acqualagna, con questi ultimi due paesi che rappresentano l’eccezione.

E tra le eccezioni potrebbe inserirsi entro la prossima estate anche Orciano, perché la sua Pro Loco è rientrata nel Bando Crowdfunding 2025 della Fondazione Carifano col proprio progetto ‘CineInsieme’ e da oggi al 31 gennaio chi vorrà potrà sostenerlo facendo una donazione mediante il link https://www.retedeldono.it/progetto/cineinsieme. Con la Fondazione che raddoppierà l’importo delle elargizioni fino a un massimo di 15mila euro. L’obiettivo è raggiungere quota 20mila, in modo che con i 15mila che sarebbero aggiunti dall’ente patrimoniale si possa coprire la cifra necessaria per la realizzazione del progetto, pari a 35mila euro.

A spiegare l’operazione nel dettaglio è la vicepresidente Linda Ricciardelli: "Il nostro intento è di riqualificare l’auditorium ‘Santa Caterina’, che abbiamo in gestione dal Comune di Terre Roveresche, e di arricchirlo con le strumentazioni necessarie per farlo diventare anche un cinema. Quindi: schermo, sistema di proiezione professionale, impianto audio ecc, ai quali si dovranno aggiungere le risorse per l’acquisto dei diritti di proiezione. Deve essere il ‘cinema di comunità’, perché avere un simile locale in paese significa favorire l’aggregazione e la coesione sociale attraverso la visione condivisa di film. Quelli stessi film di ultima uscita per vedere i quali, da oltre quarant’anni siamo stati costretti a salire in macchina e fare almeno 30 chilometri all’andata e altrettanti al ritorno, per raggiungere Fano e Pesaro. Avere un cinema in paese vuol dire offrire opportunità di intrattenimento e formazione culturale, oltre che stimolare il dibattito su tematiche di rilievo attraverso rassegne specifiche".

"Noi ci crediamo fortemente e per questo rivolgiamo un appello a tutta la comunità di Orciano e dei borghi vicini affinché sostengano il progetto. Sentiamoci tutti protagonisti di questo bel film".