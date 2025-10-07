Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Fano
CronacaOre 12.15, la terra trema. Il sindaco nelle scuole. Chiusa anche una strada
7 ott 2025
ANNA MARCHETTI
Cronaca
Ore 12.15, la terra trema. Il sindaco nelle scuole. Chiusa anche una strada

Serfilippi attiva il Centro operativo comunale "a scopo precauzionale". Alla fine del sopralluogo la buona notizia: "Non si registrano danni".

Da sinistra Antonio Lamari, Federico Fabbri e Luca Serfilippi al sopralluogo alla Galizi

di Anna MarchettiForte ma di breve durata. E’ stata di magnitudo 4.2 la scossa di terremoto registrata alle 12.13 di ieri mattina, epicentro in mare a 8 chilometri di profondità, a 32 chilometri di distanza da Fano, a 37 da Pesaro e a 42 dal nord di Ancona. Le scosse sono state solo due: la più forte quella delle 12.15 a cui è seguita un’altra alle 12.22 di minore intensità (2,5). Né prima né dopo sono state registrati movimenti tellurici nella zona.

La prima scossa, quella di magnitudo 4.2, in città è stata sentita chiaramente, soprattutto da chi si trovava nei piani alti di abitazioni, uffici o scuole. Nessun danno a persone o cose. Il sindaco Luca Serfilippi ha subito attivato il Coc (Centro operativo comunale) anche se a titolo puramente precauzionale. È stato inoltre incaricato l’Ufficio tecnico comunale di avviare sopralluoghi preventivi in tutte le strutture scolastiche della città, con l’obiettivo di verificare la piena sicurezza degli edifici e rassicurare le famiglie e il personale scolastico.

Controlli anche sulle strade: in via Guido del Cassero, a titolo cautelativo, è stata disposta la chiusura momentanea della strada per un avvallamento che poi si è accertato fosse precedente alla scossa e quindi non direttamente collegato al terremoto di questa mattina. La circolazione è stata temporaneamente deviata lungo il percorso del Pincio, sotto l’Arco d’Augusto.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici di competenza comunale, effettuate le verifiche richieste da parte dei tecnici, è stato confermato che non si sono state registrate criticità o danni di alcun tipo. Oggi, infatti, le scuole sono regolarmente aperte, il sindaco ne ha dato comunicazione ufficiale nel tardo pomeriggio di ieri. "Dopo la scossa – ha fatto presente il primo cittadino – abbiamo attivato, in via precauzionale, le procedure di controllo previste per la sicurezza del territorio. Dai riscontri effettuati è emerso un quadro positivo: possiamo dire con certezza che non risultano zone critiche o elementi di preoccupazione. Continueremo comunque a monitorare l’evolversi della situazione, nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori eventi o segnalazioni".

Anche la Provincia ha effettuato alcuni controlli nelle scuole superiori anche se la maggior parte degli studenti non si sono accorti delle oscillazioni del terreno se non a posteriori, a seguito del passa parola. Dove la scossa è stata percepita, nella sede di San Lazzaro del liceo artistico, o in alcune classi del Volta, ci sono state delle brevi evacuazioni, con i ragazzi che poi sono tornati velocemente in aula.

Il preside dell’istituto Nolfi, Samuele Giombi, a scopo precauzionale ha chiesto alla Provincia una verifica degli edifici scolastici di sua competenza. Sempre su richiesta di Giombi nei giorni scorsi era stato predisposto e condiviso tra istituto Nolfi e Link University il piano di sicurezza per le evacuazioni in caso di emergenza di liceali e universitari che condividono, seppure con spazi ben separati, palazzo Marcolini.

