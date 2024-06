"Ospedale di Pergola, promesse mancate"

Punta diritto sulla sanità, senza risparmiare frecciate alla Regione, la lista ‘Al centro Pergola’ capeggiata dal sindaco uscente Simona Guidarelli. "Argomento, quello della sanità e del diritto alla salute, di fondamentale importanza – sottolinea la prima cittadina in scadenza – ed è per questo che sono molto contenta che sia entrato a far parte della nostra squadra Marco Oradei, che dopo la laurea in Scienze politiche ha conseguito la specializzazione in economia e organizzazione sanitaria e da oltre 20 anni lavora in sanità, occupandosi di innovazione tecnologica, ricerca e formazione in ospedale con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in enti nazionali e regionali. La sua esperienza professionale è un valore aggiunto per questo secondo mandato e sono certa che ci porterà a concretizzare azioni importanti per Pergola e i pergolesi".

Oradei, da parte sua, evidenzia: "La sanità moderna dovrebbe recuperare l’attenzione alla comunità. Non tanto e non solo per i malati acuti, ma soprattutto per le numerose persone con malattie croniche e inabilitanti che necessitano di un’assistenza quotidiana e domiciliare realizzabile solo attraverso un potenziamento dei servizi sul territorio. Su questo tema abbiamo inserito nel programma importanti progetti, quali la ‘farmacia dei servizi’, in cui si potranno eseguire test diagnostici evitando le lunghe liste di attesa a cui spesso siamo costretti; l’attivazione sui nostri territori della figura dell’infermiere di famiglia e comunità; e un più ampio ricorso alla telemedicina. Servizi che si rendono ancor più necessari in un contesto in cui la Regione ha preferito spendere in edilizia sanitaria, anziché potenziare l’ospedale di Pergola come previsto dal Piano Socio Sanitario 2023/25. Nel Piano ci era stato riconosciuto lo status di ospedale di area disagiata e ci erano state promesse adeguate dotazioni di personale strutturato, finalizzate alla realizzazione di un vero pronto soccorso, ma sono tutte promesse ad oggi non ancora realizzate".

Sandro Franceschetti