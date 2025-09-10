Ospedale, Santelli replica: "Non mi zittiranno"

"Le falsità non le ho detto io, ma il sindaco Sabatucci e la destra, che vogliono zittire chi, come la sottoscritta, denuncia". Esordisce così Sabrina Santelli (foto), candidata al Consiglio regionale per Avs, che aggiunge: "La verità è semplice: mio figlio a Pergola non ha ricevuto la stecca di Zimmer, applicata solo a Urbino. Esistono referti, fotografie e una prescrizione ortopedica che lo dimostrano. Se lo strumento era disponibile a Pergola, perché non è stato usato?" Santelli, ex assessore comunale prosegue: "Prima il primario di chirurgia sostiene sui social che avrei rifiutato le cure, poi le parole del sindaco e la lettera dell’Ast smentiscono lo stesso primario. Denunciare disservizi sanitari non è un capriccio: lo hanno fatto persino un primario di Torrette e un’altra cittadina, costretta a un’odissea per ricevere cure basilari. Le mie non sono falsità, ma fatti documentati". La candidata critica il metodo scelto dal sindaco Sabatucci: "Ricorre alla delegittimazione personale per sostenere il suo schieramento. È un copione già visto: screditare chi denuncia invece di dare risposte. Ma così tradisce il suo ruolo istituzionale, dimenticando che rappresenta tutti i cittadini, non solo una parte politica".

La conclusione: "Il Punto di Primo Intervento di Pergola oggi non garantisce neppure le prestazioni basilari. A maggio, su 62 turni Potes, solo 9 avevano un medico: l’85,5% erano scoperti. Sono dati ufficiali, non accuse. Io sarò sempre al fianco di medici e infermieri che reggono il sistema, perché la sanità pubblica non è un favore: è un diritto costituzionale. Difenderla è un dovere morale e io non mi piegherò. Non mi zittiranno". s. fr.