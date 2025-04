Ottant’anni dalla Liberazione: "Ricordare è dovere"

La città si prepara a commemorare l’80esimo anniversario della sua Liberazione dall’occupazione nazi-fascista, passaggio fondamentale nella storia della democrazia e della identità nazionale. Le celebrazioni si apriranno alle 10.15 con il ritrovo dei partecipanti davanti alla residenza comunale. Da qui si procederà con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide Anpi, in via San Francesco, in memoria dei partigiani fanesi caduti. Alle 10.30 prenderà il via il corteo commemorativo che accompagnerà le autorità e i cittadini ai Giardini della Rocca Malatestiana, dove sarà deposta una seconda corona al monumento alla Resistenza. A seguire, si terrà l’inaugurazione di "Una Stele per la Pace", promossa dall’Anpi e realizzata dagli studenti del liceo Nolfi Apolloni. La cerimonia proseguirà alle 10.45 con un ulteriore momento di raccoglimento al monumento ai Caduti di tutte le Guerre, in viale Buozzi, dove sarà deposta la terza corona d’alloro. Infine, alle 11.30, in piazza XX Settembre, si terrà il concerto del Corpo Bandistico "Città di Fano", con un tributo musicale alla memoria, all’unità nazionale e alla speranza.

"Celebrare il 25 aprile – dichiara il consigliere Marco Bavosi con delega alla Pace, Memoria e Legalità – significa ricordare chi ha lottato per restituirci un Paese libero e democratico. È un dovere morale e un impegno per il futuro". Per onorare la libertà e la pace, il gruppo Filippo Montesi dell’Anmi ha organizzato la mostra "25 aprile e 8 maggio, 80 anni fa l’Italia liberata. Torna la pace in Europa: le vicende dei prigionieri italiani che tornano a casa", curata dai soci Grazia Manna e Davide Campanella nei locali della Darsena Borghese (via Nazario Sauro). La mostra, che si inaugura oggi alle 17.30, rimarrà aperta fino a domenica e dall’8 all’11 maggio dalle 18 alle 21. L’ingresso è libero.

an. mar.