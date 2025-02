Otto appuntamenti di qualità con gli scrittori nella nuova edizione di “Storie di Marca“

Per il sesto anno consecutivo torna in città la rassegna letteraria Storie di Marca, voci e immagini delle Marche letterarie contemporanee.

Dal 24 febbraio al 16 aprile, la Mediateca Montanari ospiterà otto appuntamenti con scrittori e studiosi marchigiani, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprire e approfondire la letteratura del territorio. Una rassegna – organizzata dal’assessorato alla cultura e beni culturali-Biblioteche del Comune di Fano, con il coordinamento del Sistema Bibliotecario – che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di lettura, con un programma che spazia dalla narrativa alla poesia, dal saggio storico alla letteratura legata al territorio.

"Questa rassegna nasce con l’intento di dare visibilità sia a giovani autori emergenti che a scrittori già affermati, spesso fuori dai grandi circuiti editoriali nazionali – spiega l’assessore Lucia Tarsi –. Il nostro territorio non è solo lo sfondo delle loro storie, ma diventa un protagonista vero e proprio delle opere, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo la ricchezza culturale delle Marche".

Quest’anno Storie di Marca si avvale anche del patrocinio della Regione Marche, un riconoscimento importante per un’iniziativa che punta a valorizzare il panorama letterario locale. Il primo incontro si terrà il 24 febbraio con La passione. Testimonianze per i giovani di Rita Massarenti, mentre l’ultimo appuntamento, il 16 aprile, sarà dedicato a Guida poetica dei vini marchigiani di Fabio Strinati e il fotografo Lorenzo Cicconi Massi, un viaggio tra parole e sapori della nostra terra.

Valeria Patregnani, dirigente delle biblioteche fanesi, sottolinea il ruolo fondamentale che iniziative come questa svolgono nella promozione della lettura e della cultura locale: "Uno dei compiti delle biblioteche pubbliche è garantire la bibliodiversità e valorizzare le risorse del territorio. Storie di Marca nasce proprio con questo obiettivo: dare spazio non solo ai grandi nomi della letteratura, ma anche a quegli autori, ricercatori e poeti che difficilmente trovano spazio nei circuiti editoriali più ampi. È un’occasione per scoprire voci nuove e riscoprire quelle che già fanno parte del nostro patrimonio culturale".

Tra romanzi, poesie e saggi, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare storie che raccontano le Marche attraverso sguardi diversi, tra memoria e contemporaneità, tra ricerca storica e sperimentazione letteraria.

Tiziana PetrelliFoto: la presentazione