Otto bellissime ragazze finaliste per “La splendida del Carnevale“

Otto su 15 concorrenti partecipanti, sono le finaliste scelte domenica 9 febbraio al Bon Bon Art Cafè di Fano nel corso della semifinale del Concorso “La Splendida del Carnevale“ se puoi sognarlo puoi farlo, la quale sarà proclamata domenica direttamente sul carro nel percorso di viale Gramsci durante la sfilata dei carri allegorici, precisamente nel giro della luminaria: Alessia Pignatelli di Fano, Aurora Albertini di Pesaro, Denise Pierpaoli di Lucrezia, Veronica Nucci di Pesaro, Nikole Pierpaoli di Fano, Anna Barbaresi di Villanova, Viola Camilloni di San Costanzo, Karina Ursu di Fano.

Davanti a un folto pubblico e una numerosa giurìa, presieduta dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Valentina Bernardini, Cristina Fenocchi vice presidente Ente Carnevalesca, Danilo Trastulli consigliere ente carnevalesca responsabile getto, Matteo Angherà maestro carrista, Samantha Bartolucci disegnatrice e vignettista, Chiara Catolfi ufficio turismo Fano, Mario Alberto Rinaldi presidente commissione turismo ed eventi comune di Fano, Simone Diotallevi El Vulon; Danilo Mattei main partner titolare Tenute Mattei e Pier Paolo Storoni dirigente sportivo la semifinale condotta da Augusto Alessi si è aperta con l’uscita delle ragazze in abito corto Colors; sono intervenuti poi i vincitori nazionali della categoria Kids del concorso nazionale Splendida d’Italia rigorosamente in maschera accompagnati dall’esibizione canora della talentuosa e piccola Francesca Pagnini.

Momento poi dedicato alla lotta al femminicidio perché anche in un periodo di leggerezza come quello del Carnevale è doveroso riflettere su questo assurdo fenomeno con la presenza di Milena Luzi sorella di Marina uccisa nel 2023 a Fossombrone. Le due uscite soggette a votazione sono state quella in abito lungo elegante e l’uscita dedicata alle principesse legata al tema del Carnevale di Fano 2025 con le colonne sonore dei film Disney in versione remix catapultando il pubblico in un’atmosfera da favola. Special guest La Bella del Carnevale 2017 Martina Olivetti.

L’evento a cura dell’agenzia Pinkeventi, è stato sostenuto da Carnevale di Fano, Conad City San Lazzaro Fano, dalla Sartoria Capsa, Tenute Mattei, Foto Capri e Bon Bon. Appuntamento domenica 16 in viale Gramsci col carro Fano Story, giro della luminaria per sapere le prime 3 classificate e chi sarà quindi “La Splendida del Carnevale 2025“.

Luigi Diotalevi