Otto milioni per Ponte Sasso, altri 4 per le strade ’alluvionate’

Il Comune investe 12 milioni di euro sulla sicurezza idraulica e la funzionalità della rete viaria. Il primo intervento (8 milioni di euro) riguarda la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche a Ponte Sasso, comprensivo del canale per la raccolta delle acque provenienti da monte e per il superamento delle criticità legate all’attraversamento della linea ferroviaria e della Statale Adriatica. Un’opera interamente finanziata con fondi Pnrr, pensata per risolvere in modo strutturale i problemi degli allagamenti che si sono verificati durante l’alluvione del maggio 2023.

"Un intervento strategico — dichiara il sindaco Luca Serfilippi — per mettere in sicurezza un territorio particolarmente vulnerabile, tutelando residenti e attività economiche". Il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari incontreremo i residenti di Ponte Sasso, giovedì 10 luglio, alle 21, per illustrare nel dettaglio l’iter dei lavori che inizieranno dopo l’estate, presumibilmente a ottobre, con l’obiettivo di concluderli entro giugno 2026.

Parallelamente è stato definito un programma di manutenzione straordinaria per diverse strade comunali danneggiate dalle eccezionali piogge dello scorso anno, con un investimento di 3 milioni e 800mila euro assegnato dal Commissario straordinario per la ricostruzione. Gli interventi riguarderanno la strada comunale della Gazza, la strada comunale del cantiere San Cesareo, la strada comunale Fornaciotti, Galantara II - vicinale della Fonte, la strada comunale Carampana I e II, la strada comunale Villa di Sotto Roncosambaccio, la strada comunale di Stoppoletto, la strada comunale delle Cerquette e la strada comunale Offreduccia.

E’ previsto il consolidamento delle scarpate, la regimentazione delle acque meteoriche e il ripristino delle sedi stradali danneggiate. "Gli eventi estremi di maggio 2023 — sottolinea l’assessore Ilari — hanno messo in evidenza la necessità di consolidare e ammodernare la rete stradale. Voglio sottolineare il gran lavoro degli uffici dei Lavori pubblici che in pochi mesi, da novembre ad oggi, sono riusciti a produrre progetti esecutivi per ben 12 milioni: un risultato enorme di cui beneficerà tutta la città".

