"Ottocento pernottamenti in più". La ColleMar-athon fa il pienone

Mentre non si è ancora spento l’eco del grande successo dalla 20esima ColleMar-athon, che il 5 maggio ha richiamato fra podisti competitivi, camminatori e baby atleti oltre 2mila persone in scarpette da running, arriva un importante dato che suggella l’importanza crescente della kermesse. Quello sulle presenze turistiche nelle strutture ricettive: "Grazie alla ColleMar-athon – sottolinea Luciano Cecchini, presidente di Alberghi Consorziati e vicepresidente di Federalberghi Marche – negli hotel e nei B&B di Fano e dell’entroterra abbiamo registrato oltre 800 pernottamenti in più e a ciò si deve aggiungere l’importante afflusso nei ristoranti e pizzerie e la crescita del volume d’affari per molti negozi. Noi puntiamo molto sul turismo sportivo e questo evento è un fiore all’occhiello, perché muove tantissima gente e promuove il nostro territorio in modo speciale. Per questo, il 31 maggio premieremo il presidente della ColleMar-athon Annibale Montanari all’interno dell’iniziativa ‘Il Gusto dei Borghi’ organizzata da Confcommercio e da Alberghi Consorziati Fano". Annibale Montanari, da parte sua, divide il merito di questa ennesima ‘vittoria’ con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della maratona: "La nostra gratitudine va, innanzitutto, alle amministrazioni coinvolte e agli sponsor che hanno fatto quadrato attorno al nostro gruppo, fornendoci il sostegno indispensabile per mettere in piedi un evento di questa portata. Grazie, inoltre, alle associazioni e al mare di volontari, che rappresentano la base portante della manifestazione. Oltre 300 donne e uomini dal cuore grande, che hanno tolto tempo alle loro famiglie per stare al nostro fianco. Non troveremo mai le parole giuste per esprimere tutta la riconoscenza che meritano".

E l’elenco di Montanari è ancora lungo: "Grazie alla professionalità delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e della Croce Rossa; grazie al personale del servizio di assistenza sanitaria, composto da medici, rianimatori e infermieri; grazie ai nostri partner umanitari; ai residenti dei territori attraversati dalle tre prove della ColleMar-athon, scesi in strada per applaudire i podisti, rendendo il percorso festoso e accogliente; grazie ai diversamente abili che hanno dato vita con entusiasmo alla Prima Corsa degli Speciali; e grazie, infine, a ognuno dei partecipanti. A tutti do l’arrivederci al 4 maggio 2025".

