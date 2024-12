Pacchi da scartare per chi non ne ha. Torna l’iniziativa ’Scatole di Natale’

"Natale è anche gratitudine, gentilezza e solidarietà". Con questo slogan il Comune di Mondavio lancia per il quinto anno consecutivo la sua bella iniziativa ‘Scatole di Natale’, che vuol garantire un dono sotto l’albero ai bambini e ai ragazzi meno fortunati. Ad aver avuto l’idea nel 2020 e a impegnarsi ancora oggi in prima persona per la sua riuscita è l’assessore Alice Bonifazi, che ne spiega il funzionamento: "L’invito, per tutti i compaesani che ne hanno la possibilità, è di prendere una scatola, nuova o igienizzata, e riempirla con qualcosa di caldo: guanti, sciarpa, cappellino o un maglione; qualcosa di goloso come cioccolatini e torroni; con un passatempo (libro, riviste, sudoku, matite); con un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo) e infine, non meno importante, con un biglietto gentile, perché le parole valgono più dei beni materiali".

"La scatola va poi impacchettata con carta da regalo – aggiunge Bonifazi - e vi si applica un bigliettino per specificare a chi è destinata: un bambino, una bambina, un ragazzo o una ragazza, indicando la fascia d’età. Dopodiché non resterà che portare la confezione in uno dei tre punti di raccolta nelle date stabilite: domenica 15 dalle 10,30 alle 12,30 alla sala Mascarucci; il 22 dalle 10,30 alle 12,30 alla Caritas di San Michele; e sempre domenica 22, dalle ore 21, alla sala parrocchiale Carboni. Tutte le confezioni verranno poi destinate al centro Caritas di San Michele, che si occuperà della distribuzione". Nelle precedenti edizioni c’è stata una bellissima risposta "con oltre 60 scatole donate ogni Natale e sono certa che anche quest’anno a vincere sarà la solidarietà. Ringrazio i volontari, le parrocchie e la Caritas per la collaborazione e fin d’ora tutte le famiglie che compiranno un gesto gentile".