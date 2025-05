Paesaggi rurali e olio Dop. Venerdì il convegno con l’onorevole Carloni e monsignor Andreozzi

‘Il Bel Paesaggio per l’Olio Evo Dop Cartoceto; l’areale Dop Cartoceto nel Registro Nazionale dei paesaggi rurali storici’. E’ il titolo del convegno in programma per venerdì dalle 16,30 alla sala consiliare al Palazzo del Popolo. I lavori, organizzati dal Consorzio di tutela, saranno presieduti dal vicesindaco Matteo Andreoni. Dopo i saluti del vescovo Andrea Andreozzi e della consigliera Caterina Pompili, in scaletta gli interventi del ricercatore Crea Luigi Servadei (che parlerà del Registro Nazionale dei paesaggi storici); del presidente del Consorzio Francesco Baldarelli (sul paesaggio agrario della Dop Cartoceto); del professore dell’Università di Urbino Carlo Magnani (sull’anima dei borghi); e del direttore del Cras Marche Angelo Giuliani (sulla biodiversità). Le conclusioni spetteranno al sindaco Enrico Rossi e all’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Al termine, aperitivo con i prodotti tipici.

s.fr.