Pagnetti confermato presidente del Csi provinciale

Confermato alla presidenza del Csi provinciale il fanese Marco Pagnetti, 42 anni, al suo terzo mandato. Pagnetti guiderà il Centro sportivo italiano di Pesaro-Urbino, con sede a Fano, per il 2025-2028, come deciso dall’assemblea a fine gennaio. Nel suo discorso ha ricordato come il comitato provinciale sia "in vetta alla Regione Marche per numero di società e affiliati" e ha indicato gli obiettivi: "Garantire un’attività burocraticamente snella alle nostre società sportive, incrementare il rapporto con il Terzo settore, creare percorsi formativi qualificati, intensificare i rapporti con il sistema scolastico ed ecclesiastico con una rinnovata attenzione a oratori e attività sportive. Oltre al Palas Allende lavoreremo per gestire altri impianti, investendo su territorio e risorse umane, combattendo la concorrenza sleale". A fianco di Pagnetti, volti noti e diverse new entry: Marco Ceppetelli, Diego Casalini, Samuele Cimarelli, Matteo Omicioli, Andrea Mariotti, Pietro Giorgi, Francesco Paoloni, Nicolò Palumbo, Cecilia Furiosi, Annagrazia Di Giulio, Annalisa Battisodo. Daniel Paoloni e Marco Sguazza (revisori), Alessandro Pierucci (giudice sportivo).