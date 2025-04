Palazzo Lenci, un cantiere sociale: "Progetto condiviso con il borgo"

Sono recentemente iniziati i lavori al Palazzo Lenci di Barchi (foto), risalente al ‘500, in pieno centro storico, che verrà recuperato e riqualificato per farne un luogo d’incontro, cultura, divulgazione e iniziative legate al rilancio dell’antico borgo. E accanto al cantiere di mattoni, come evidenzia Michele Sbrissa, Ceo di 593Studio, la società di architettura e ingegneria con sede a Castelfranco Veneto, che l’ha acquistato e ha lanciato un’innovativa progettazione partecipata con la comunità locale, "per noi, adesso è prioritario attivare anche il cantiere ‘sociale’, coinvolgendo associazioni e aziende che consentano di rendere vivo il Palazzo".

Sbrissa spiega: "Stiamo pensando di proporre prodotti locali con una cooperativa, aprire al pubblico il sottoportico di Palazzo Lenci al pubblico e avviare una micro-bottega di comunità. Ma non solo. Col progetto ‘Borghi Invisibili’ porteremo a Barchi e in un territorio più ampio, che comprende tutta Terre Roveresche e anche San Costanzo, pure un gruppo di studenti dell’Istituto ‘Filippin’ di Paderno del Grappa che dovranno disegnare un pannello per spiegare ai residenti il progetto".

Dal punto di vista operativo, la prima azione simbolica sarà riaprire l’accesso al Palazzo da Vicolo degli Ebrei, poi, nelle prossime settimane, si lavorerà sulla facciata e sul tetto, creando una nuova cortina urbana anche attraverso i nuovi cablaggi impiantistici. Estrema attenzione sarà rivolta alla storia del luogo. Saranno riattivati i quattro camini storici del Cinquecento, inutilizzati da tempo immemore e sulla chiave di volta del portale di pietra dell’ingresso sarà ricreato lo storico stemma dei Lenci.

Intanto, sul sito www.inbarchiamoci.it è online una spettacolare ricostruzione tridimensionale del centro storico progettato da di Filippo Terzi, realizzata attraverso rilievi con tecnologia laser scanner e il supporto di un drone. Con una definizione tale che è possibile vedere ogni dettaglio muovendo semplicemente il mouse. In loco, il coordinamento culturale è portato avanti dallo storico Marco De Santi, che ha recentemente pubblicato il libro ‘Al tempo dei gigli d’oro, storie di Barchi e del Ducato di Urbino’.

Sandro Franceschetti