Palazzo Sant’Arcangelo, lavori ancora in alto mare

Il cartello davanti al cantiere parla chiaro: data di fine lavori, 18 giugno 2025. Ma basta affacciarsi in corso Matteotti per capire che la realtà racconta ben altro. Palazzo Sant’Arcangelo, lo storico edificio nel cuore di Fano destinato a diventare la "Fabbrica del Carnevale", è ancora in alto mare. E il rischio, sempre più concreto, è che i tempi imposti dal PNRR non vengano rispettati: quelli di giugno 2026, fissati per la rendicontazione dei fondi europei.

I lavori, affidati alla ditta Costruzioni Penzi per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro, sono partiti ufficialmente il 6 novembre 2023 dopo uno stop tecnico-amministrativo durato quasi due anni. Da allora, però, il progetto dell’architetto Italo Rota si è scontrato con una serie di problematiche tecniche e logistiche non previste in fase iniziale.

L’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari non lo dice esplicitamente, ma il timore che i tempi siano ormai fuori controllo traspare chiaramente: "Siamo molto indietro. I ritardi derivano da errori progettuali, da una logistica sottovalutata e da quella che io chiamo bulimia di cantieri: la fretta di iniziare senza una visione concreta di quello che sarebbe successo dopo". Il punto critico è la facciata che si affaccia su corso Matteotti. Per evitare che crolli durante la demolizione dei solai interni, servirà una lunga e complessa operazione di messa in sicurezza: verranno trivellati micropali profondi fino a 20 metri, sui quali si appoggerà una struttura interna di sostegno. Solo dopo si potrà procedere con la rimozione dei solai e l’installazione della gru da cantiere, che dovrà essere calata dall’alto, da Piazza Amiani. "La situazione è complessa: l’edificio è come una scatola di scarpe su due piani, e per procedere con la ristrutturazione bisognerà eliminare tre lati lasciando in piedi la facciata. Solo dopo aver installato una struttura di sostegno interna per evitare il crollo, si potrà rimuovere il solaio per introdurre la gru da cantiere che altrimenti non passerebbe".

Solo per completare questa prima fase, ci vorrà almeno un mese e mezzo, ha spiegato Ilari. Poi ci vorranno circa due anni di lavori. Tradotto: se tutto va bene, il cantiere non potrà concludersi prima della primavera-estate del 2027. "Non voglio dire che non ce la faremo per giugno 2026 – conclude Ilari – ma ci sono perplessità importanti". Parole che, lette tra le righe, suonano come un’ammissione. E così la Fabbrica del Carnevale, per ora, resta un sogno che si allontana.

Tiziana Petrelli