Panaroni: "Il neo sindaco si faccia sentire sull’Alma"

Il presidente dell’Alma Juventus Fano Salvatore Guida tra oggi e domani incontrerà gli ultimi giocatori per estinguere il debito degli ultimi stipendi rimasti da saldare, mentre i rimborsi di alcuni tesserati sono già stati pagati nelle settimane precedenti. Francesco Panaroni del club Forza Alma e consigliere di minoranza esprime il suo parere riguardante la vicenda: "Io come il resto della tifoseria fanese sono moto preoccupato, perché anche se le normative consentono di sanare queste posizioni in un’unica soluzione entro il 30 giugno bisogna sempre tenere conto del fatto che i ragazzi che giocano a calcio a questi livelli percepiscono un rimborso spese con cui mandano avanti le proprie famiglie. Io seguo da tanto tempo l’Alma, e negli ultimi anni siamo passati da Gabellini con cui militavamo in serie C a Offidani con cui siamo retrocessi in D, poi Russo e le sue visissitudini con cui abbiamo vinto anche i play-off di serie D e quest’anno invece è stato mandato tutto all’aria. Ora è arrivato il presidente Salvatore Guida e ricordiamoci che sul campo purtroppo l’alma è scesa in Eccellenza e abbiamo toccato uno dei punti più bassi della storia. Disputare il massimo campionato regionale di per sé è già deprimente, e la tifoseria è ancora più preoccupata perché non sono ancora stati saldati tutti gli emolumenti e di conseguenza la società non ha in mano le liberatorie necessarie per l’iscrizione della squadra. Ci auguriamo che tutto finisca bene e che entro venerdì vengano saldati tutti gli stipendi".

L’amministrazione comunale come si è mossa per risolvere questo problema che in fondo riguarda anche la città?

Va sottolineato purtroppo anche la mancanza della politica, perché per quanto è vero che l’Alma Juventus Fano è una società privata, porto sempre il paragone della Virtus che porta in giro per l’Italia il nome di Fano e quindi anche le società sportive private onorano la città intera. Ci auguriamo che la nuova amministrazione del sindaco Luca Serfilippi finalmente si faccia sentire rispetto a quella precedente, che è stata totalmente assente. Io come consigliere comunale, anche se di minoranza, avrò le sorti dell’Alma tra le mie priorità".

Lara Facchini