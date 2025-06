Paracadute precipita, scatta l’allarme al 112

Un paracadute che precipita rapidamente verso terra, avvolto su se stesso. Un cittadino che si ferma, chiama il 112 e fa scattare l’allarme. È successo ieri, intorno alle 11.03, lungo viale Piceno. A far partire la segnalazione è stato uno scooterista, che ha notato in cielo una vela arrotolata cadere a grande velocità. Temendo un incidente (all’aeroporto di Fano è in corso l’evento internazionale di paracadutismo "La Dolce Vita") ha utilizzato l’app "Where Are U" per contattare il numero unico di emergenza.

La chiamata è stata prontamente presa in carico e pochi istanti dopo l’uomo è stato richiamato anche dal 118. L’allerta ha fatto scattare l’attenzione dei soccorritori, ma nessun paracadutista è mai risultato disperso o ferito. A chiarire quanto accaduto è l’avvocato Roberto Mascio, tra gli organizzatori dell’evento e referente di Skydive: "Nessun incidente. In realtà capita, anche se non frequentemente, che il paracadute principale non si apra correttamente. In questi casi il paracadutista lo sgancia per poter aprire quello di emergenza. È una manovra standard, prevista nei protocolli di sicurezza. Negli ultimi giorni è già successo tre volte, ed è andato sempre tutto bene".

La vela, una volta sganciata, cade nel vuoto e viene successivamente recuperata. L’episodio però non ha rovinato il clima di festa attorno all’evento, che anche ieri ha richiamato decine di appassionati e curiosi intorno all’aeroporto Enzo e Walter Omiccioli per assistere ai lanci acrobatici dei circa 150 paracadutisti coinvolti, provenienti da tutta Europa.

Tiziana Petrelli