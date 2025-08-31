Paracadutista finisce nei cavi dell’alta tensione

Pomeriggio di paura ieri al campo d’aviazione di Fano, dove un paracadutista è rimasto impigliato nei cavi dell’alta tensione, rischiando la folgorazione e tenendo con il fiato sospeso chi ha assistito alla scena. L’allarme è scattato poco prima delle 18, quando alcuni presenti hanno visto la vela del paracadute finire contro i fili elettrici. L’uomo, rimasto sospeso, ha avuto la prontezza di mantenere la calma, mentre una squadra dei Vigili del fuoco stava già accorrendo, è riuscito a liberarsi autonomamente dall’imbracatura. I soccorritori hanno comunque messo in sicurezza l’area. Nel frattempo sul posto è arrivato anche il 118, che ha preso in carico il paracadutista per le verifiche sanitarie del caso. Per fortuna le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni. La vela, invece, è rimasta aggrovigliata tra i cavi, e per recuperarla è stato necessario un intervento tecnico. Non si tratta di un’operazione banale: i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare in sicurezza fino a che la linea non è stata completamente disalimentata. La scena non è passata inosservata: numerosi curiosi si sono avvicinati all’aeroporto. Per fortuna è andata bene, anche grazie alla freddezza del protagonista e alla rapidità dei soccorsi.

