Parcheggio, proteste a Torrette: "Il Comune non ci ha dato un euro"

di Tiziana Petrelli

"Si fanno belli con i soldi nostri". Insorgono gli operatori economici di Torrette, dopo il selfie nel nuovo parcheggio, fatto dall’ex assessore al Turismo Etienn Lucarelli assieme al presidente di Torrette Promotion Marco Battistelli, che alle recenti amministrative era candidato con lui nella lista Noi Civiche a sostegno di Fanesi sindaco. "Non abbiamo ‘contribuito alle spese’ - sottolinea a nome di tutti Giuseppe Sambuchi, titolare dell’Hotel Edelweiss (anche lui fresco candidato non eletto, nell’opposta Civici Marche) –: le abbiamo sostenute per intero. Perché qui ci sono sempre figli e figliastri. In Sassonia quest’anno il Comune ha affittato due aree pagando un canone alla proprietà privata, al Lido da anni il Comune paga un affitto per il parcheggio all’ex Vittoria e pure la sua manutenzione… qui a Torrette invece, grazie al rapporto con noi operatori, il proprietario ci ha dato il terreno in comodato d’uso gratuito e il Comune non si è fatto carico neppure delle spese vive per l’allestimento: 500 euro per il permesso concesso da Anas per l’ingresso e uscita dei mezzi dal terreno e gli altri 10mila euro per i materiali necessari alla suddivisione dell’area in 500 stalli".

"Non ci sta bene – aggiunge aggiunge Mauro Mandolini, rappresentante dei bagnini di Oasi Confartigianato – che a Fano il Comune abbia pagato le spese di affitto dei vari terreni adibiti a parcheggi e da noi no. Poi è vero che l’ex assessore ha contribuito, relazionandosi direttamente con il prefetto, Anas e Ferrovie". "Perché non devono dire con onestà, che a Torrette si poteva fare di più? - prosegue Sambuchi -. Hanno speso un milione e mezzo per il Waterfront, che per carità sarà anche bello, ma non era la nostra priorità. Noi chiediamo da più di 30 anni dei parcheggi per questa zona". E anche sui lavori eseguiti, ci sono problemi da risolvere. Tant’è che ieri mattina c’è stato un sopralluogo di due tecnici comunali, il geometra Mario Silvestrini e la dirigente Ilenia Santini, che hanno dovuto sorbirsi le lamentele dei presenti. "Esteticamente piace - conclude Mandolini - ma ci sono delle problematiche di sicurezza: più persone sono inciampate e cadute nei dislivelli non visibili. Adesso hanno apposto dei cartelli di avvertimento e alcuni tratti sono transennati, ma le cose non possono restare così a lungo".