Parco dei Passeggi verso la rinascita. Pulizia e interventi

Parco dei Passeggi: pulizia delle caditoie, eliminazione di foglie e rami e riposizionamento della ghiaia per eliminare i dislivelli. E’ l’intervento previsto (si parla di una spesa tra i 5 e i 10mila euro) all’interno del parco cittadino, in attesa del restyling da oltre 500mila euro. I lavori partiranno la prossima settimana e sono pensati per garantire pulizia e decoro urbano all’intero del parco anche in vista della gente che arriverà a Fano per il Carnevale. "L’obiettivo – fa presente l’assessore Alessio Curzi – è rimuovere i detriti (foglie e rami) che si sono depositati lungo la camminata e i fanghi sotto cui sono sepolte le caditoie, ormai completamente ostruite. Inoltre creeremo dei piccoli canali naturali tra una pianta e l’altra, senza toccare le radici delle piante, per favorire il deflusso dell’acqua nel caso qualche caditoia si dovesse otturare". Ancora Curzi: "E’ un intervento importante – che comporterà la chiusura parziale del parco per lavorare in sicurezza". Disagio che, però, si risolverà nel breve tempo di una settimana. "Una volta effettuati gli interventi di pulizia riporteremo la ghiaia – prosegue l’assessore Curzi – là dove necessario senza esagerare per non creare ostacoli a chi usa la bicicletta, alle mamme con i passeggini o chi cammina con l’ausilio di deambulatori". Rimane confermata la mancanza d’acqua nel Canale Albani, di competenza di Enel Green Prower, fino alla fine del mese di marzo, a causa dei lavori di manutenzione che la società sta eseguendo. Il ritorno dell’acqua nel canale, anche dopo la fine delle opere di Enel Green Power, non è comunque assicurata perchè dipenderà dalla portata del fiume Metauro, non ai massimi livelli vista la scarsità delle piogge. Rimangono invece dall’altra del Canale (lato Darsena Borghese) i pochi anatidi sopravvissuti per proteggerli da eventuali predatori che, in assenza di acqua, è possibile che percorrano il canale fino a ridosso delle abitazioni.

Anna Marchetti