Parkinson, al Santa Croce nuova terapia

Nuova terapia per i pazienti con Parkinson avanzato: l’Unità operativa complessa di Neurologia del Santa Croce ha effettuato con successo l’impianto di un dispositivo per l’infusione sottocutanea continua di Levodopa in due pazienti. La metodica assicura un controllo più stabile dei sintomi, con un significativo miglioramento della qualità di vita dei pazienti. "Questa procedura – spiega il direttore generale Ast provinciale Alberto Carelli - testimonia l’eccellenza dei nostri operatori e del reparto a servizio dei pazienti affetti da patologie neurologiche avanzate. Ringrazio l’équipe della Neurologia per la professionalità e la dedizione dimostrate nell’adozione di questa tecnologia". "Siamo particolarmente soddisfatti di aver introdotto l’infusione sottocutanea continua di Levodopa – aggiunge il direttore della Neurologia Francesco Logullo - un’opzione terapeutica fondamentale per quei pazienti con Parkinson avanzato le cui fluttuazioni motorie non sono più adeguatamente controllate dalla terapia orale. La somministrazione del farmaco in modo continuo garantisce una maggiore stabilità clinica, riducendo i periodi ‘off’ e migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari".

"Questa modalità di somministrazione – conclude Giovanni Flamma - garantisce un’azione rapida e un assorbimento non influenzato dall’assunzione di cibo. Il farmaco utilizzato denominato Duodopa, contiene sostanze come la foslevodopa e foscarbidopa. La foslevodopa si trasforma nell’organismo in dopamina, la sostanza chimica fondamentale per la trasmissione dei segnali nervosi e carente nei pazienti con Parkinson. La foscarbidopa, invece, ne potenzia l’efficacia riducendo gli effetti collaterali. Duodopa viene infusa sottocute tramite una pompa portatile che rilascia il farmaco in modo costante nelle 24 ore". "Questa terapia innovativa conferma l’impegno della Regione nell’offrire ai marchigiani le migliori cure - dichiara l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini –. Stiamo lavorando anche per innovare innovare il parco tecnologico con nuove grandi apparecchiature sanitarie. Molte sono già entrate in funzione e altre saranno operative nei prossimi mesi".

an. mar.