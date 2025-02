Parte un sondaggio sui futuri governatori

Verso le elezioni regionali, in corso un sondaggio sui candidati alla presidenza della Regione Marche. In particolare su Francesco Acquaroli (Fd’I), Matteo Ricci (Pd) e Mirco Carloni (Lega), si chiede di esprimere un voto da 1 (per niente adeguato) a 10 (perfettamente adeguato) sulla loro adeguatezza a coprire tale ruolo.

Si avvicinano le elezioni regionali (nelle Marche si è votato il 20 e il 21 settembre del 2020), tornano i sondaggi. Da qualche giorno, infatti, una società del territorio ha iniziato a raccogliere le preferenze di un campione di cittadini sui possibili candidati alla guida della Regione, i nomi sono quelli al centro del dibattito politico e comunque i protagonisti della vita politica regionale, nazionale ed europea di cui si cerca di capire la notorietà tra gli elettori e la fiducia di cui godono.

Ovviamente nel centrodestra non potevano mancare il presidente uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), il collega di partito, il senatore Guido Castelli (commissario straordinario per la ricostruzione), l’onorevole leghista Mirco Carloni (presidente della Commissione Agricoltura della Camera) e la segretaria della Lega Marche e parlamentare Giorgia Latini.

Sul fronte opposto sarebbero stati sottoposti al sondaggio solo i possibili candidati del Partito democratico come l’eurodeputato Matteo Ricci, la parlamentare Irene Manzi e il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo. Al campione del sondaggio si chiede anche di esprimere il proprio voto tra Acquaroli-Ricci, Carloni-Ricci, Castelli-Ricci, Manzi-Acquaroli, Manzi-Carloni e di valutare l’operato dell’amministrazione di centrodestra e del presidente Acquaroli negli oltre quattro anni trascorsi.

La prima parte dell’indagine, invece, sembra dedicata alle questioni ambientali, alla politica del Green New Deal e alle reazioni dei cittadini di fronte ad alcune controverse decisioni di tipo ambientale. Naturalmente è iniziato tra i politici il tam-tam per capire chi possa avere commissionato il sondaggio, con quali obiettivi, magari utile a capire quanto alcune scelte sulla futura gestione dei rifiuti potranno incidere sul voto.