"Partito il cantiere della Federiciana. E per il teatro raccolti 70mila euro"

L’avvio del cantiere della nuova Federiciana; 600mila euro per il parcheggio dello Sport Park; l’obiettivo di asfaltare la via Flaminia – con tanto di pista ciclopedonale protetta – fino a Carrara e la raccolta per salvare la Fondazione Teatro giunta già a 70mila euro. Senza dimenticare la sanità: "Se il centrosinistra vincerà le elezioni – non credo – chiuderà il Santa Croce". Parole del sindaco Luca Serfilippi, che chiosa: "L’ospedale unico è sempre stato un pallino del Pd pesarese e in caso di vittoria lo porteranno avanti".

Sindaco, in realtà il suo predecessore Massimo Seri accusa il centrodestra di costruire a Pesaro l’ospedale unico provinciale a discapito del Santa Croce?

"E’ grazie al centrodestra se l’ospedale unico, avallato da alcuni medici e dallo stesso Seri, non è andato avanti e se il Santa Croce ha mantenuto i suoi 300 posti letto e si è salvato. In politica contano gli atti, i protagonisti del protocollo del 4 giugno 2018 e della delibera del 5 agosto 2020 con cui il Comune di Fano ha sottoscritto l’accordo per l’ospedale unico e ha ricevuto in cambio il finanziamento per la variante di Gimarra, erano Seri e Ricci, sindaci di Fano e Pesaro, e Ceriscioli presidente della Regione".

Eppure in questi giorni c’è chi parla di depotenziamento del Santa Croce.

"Stabilito che Fano ha sempre avuto una specializzazione più medica e Pesaro più chirurgica, eviterei ogni forma di dualismo tra i due ospedali, quello che conta è garantire i servizi ai cittadini: su questo sono pronto a confrontarmi pubblicamente con Seri, mi dica luogo e ora. Lui che ha avallato la chiusura del Santa Croce, mi domando come faccia a presentarsi come paladino dell’ospedale: forse deve fare pace con se stesso".

Dopo le regionali ci sarà un rimpasto di giunta?

"Non ci sto pensando, in questo momento sono concentrato sulla vittoria di Acquaroli".

A che punto è il cantiere della nuova Federiciana?

"E’ partito, la ditta si è insediata, da ottobre inizierà la demolizione dell’edificio non vincolato. Entro un anno vedremo i primi risultati dell’intervento".

Memo, nuova Federiciana, Fabbrica del Carnevale, museo del teatro romano, Pinacoteca: come pensa di trovare le risorse per gestire tutto?

"Prima dobbiamo portare a termine i cantieri. Il Sant’Arcangelo, ad esempio, è di nuovo fermo per le difficoltà economiche della ditta appaltatrice. Poi, in prospettiva, dobbiamo ridurre i costi della macchina comunale e renderla più efficiente".

Parliamo di strade e parcheggi: novità?

"Abbiamo stanziato 600mila euro per il parcheggio dello Sport park, i lavori partiranno a novembre, mentre metteremo a bilancio un altro milione per le asfaltature, in aggiunta a quello già speso. Su via Roma stiamo ricevendo tanti complimenti anche se ancora mancano i cordoli: ci chiederanno di proseguire fino a Carrara".

Per il Teatro della Fortuna quanti fondi sono stati raccolti con le donazioni?

"Tra privati cittadini e imprese sono arrivati circa 70mila euro, ma ci aspettiamo altre donazioni (l’obiettivo è 200 mila euro ndr). Il bilancio 2024 dell’ente sarà portato in consiglio nella seduta del 30 settembre".

Per gli scavi di piazza Costa, come si procederà?

"La prossima settimana abbiamo un incontro con il nuovo Soprintendente Andrea Pessina per parlare di tutti cantieri: piazza Costa, museo del teatro romano, San Pietro in Valle, museo civico e trasferimento, entro fine anno, della pala del Perugino dalla sala Morganti a Santa Maria Nuova per cui abbiamo stanziato 100mila euro".